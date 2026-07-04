Na hrvaškem otoku Hvar med naseljem Jagodna in Ivan Dolac je popoldne izbruhnil obsežen požar. Na kraj so bile takoj napotene vse razpoložljive gasilske enote, zaradi zahtevnosti terena pa so na pomoč gasilcem priskočila tudi štiri letala za gašenje iz zraka (kanader).

Pri gašenju sodelujejo člani gasilskih društev s Hvara, Jelse in Starega Grada, poroča hrvaški portal Index. Gori tako močno, da se požar vidi tudi iz Splita in otoka Korčula.

Gašenje otežuje burja, ki plamene nosi proti težko dostopnemu vrhu hriba, ljudje in objekti pa po prvih informacijah niso ogroženi.