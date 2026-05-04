Oglasil se je potnik na križarki, kjer razsaja smrtonosni virus #video

Potnikom na ekspedicijski križarki MV Hondius, zasidrani pred Praio na Zelenortskih otokih, oblasti ne dovolijo izkrcanja, potem ko so zaznale sum okužbe s hantavirusom. Po do zdaj znanih podatkih so umrle tri osebe, med potniki pa narašča strah zaradi dolge inkubacijske dobe te bolezni.

Do zdaj se je na križarki, ki je potovala med Argentino in Zelenortskimi otoki, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s hantavirusom domnevno okužilo šest oseb, od katerih so tri umrle. Med umrlimi naj bi bil tudi zakonski par z Nizozemske.

Okužba z virusom, ki ga prenašajo glodalci, bi se lahko razširila na ladji ali pa so bili nekateri potniki okuženi že pred vkrcanjem.

Kot smo že poročali, je prvi zbolel 70-letni potnik, ki je umrl na krovu ladje. Zbolela je tudi njegova 69-letna žena, ki so jo prepeljali v Johannesburg, kjer je umrla v bolnišnici.

Tretjega obolelega, 69-letnega Britanca, prav tako zdravijo v Južni Afriki, kjer leži v enoti intenzivne nege. Pri njem so potrdili okužbo z enim od hantavirusov, ki lahko povzročijo hemoragično mrzlico. Zbolela sta tudi dva člana posadke. Vsi preostali potniki in člani posadke po navedbah WHO prejemajo zdravstveno oskrbo.

Hantavirus je skupina virusov, ki jih prenašajo glodavci, ljudje pa se najpogosteje okužijo ob stiku z njihovimi iztrebki, urinom ali slino. Bolezen se najprej kaže s simptomi, podobnimi gripi, kot so vročina, utrujenost in bolečine v mišicah, v hujših primerih pa lahko hitro napreduje v odpoved dihanja ali organov. Strokovnjaki opozarjajo, da je bolezen redka, a potencialno zelo nevarna in je pri najtežjih oblikah smrtnost lahko visoka.

Oblasti Zelenortskih otokov ne dovolijo izkrcanja

Križarka je po podatkih o sledenju plovilom že vsaj 24 ur zasidrana pred obalo brez dovoljenja za izkrcanje potnikov. Lokalni mediji navajajo, da zdravstvene oblasti menijo, da bi morala križarka nadaljevati pot, da bi zaščitili lokalno prebivalstvo pred morebitno okužbo.

Čustven poziv potnika: "Nismo le naslovnice, smo ljudje"

Eden od ujetih potnikov na križarki je ameriški potovalni bloger Jake Rosmarin, ki je na družbenih omrežjih objavil video in sporočil: "Trenutno sem na krovu ladje MV Hondius in to, kar se dogaja, je za vse nas tukaj zelo resnično. Nismo le zgodba, nismo le naslovnice, smo ljudje. Ljudje z družinami, z življenji, z ljudmi, ki nas čakajo doma." Vidno pretresen je dodal, da je najtežje sprejeti negotovost: "Vse, kar si trenutno želimo, je, da se počutimo varne in gremo domov. Če vidite poročila o tem, ne pozabite, da za tem stojijo resnični ljudje."

Rosmarin je še pred izbruhom virusa objavil več posnetkov s križarke, med drugim spodnjega, ki prikazuje, kako dobro je opremljena ladja in kako dobro je poskrbljeno za udobje potnikov na njej.

A look inside my home for the next 35 days 🌊 This is the MV Hondius, the expedition ship I'm currently sailing on with Oceanwide Expeditions as we make our way across the Atlantic The Hondius was built specifically for expedition travel, carrying around 170 passengers, which allows it to access remote places that larger ships simply can't reach ✨ Built in 2019 ✨ Designed to Polar Class 6 standards, meaning it's made for navigating ice in both the Arctic and Antarctic ✨ Purpose built for exploration in some of the most remote regions on Earth

Podrobnosti o križarki in konzularni pomoči

Križarka MV Hondius (107 metrov) je v lasti podjetja Oceanwide Expeditions, na krovu pa je približno 149 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Ker pluje pod nizozemsko zastavo, konzularno pomoč koordinira Nizozemska.

Podjetje: Soočamo se z resnimi zdravstvenimi razmerami

Iz družbe Oceanwide Expeditions so potrdili, da se soočajo z "resnimi zdravstvenimi razmerami" in da čakajo odobritev za izkrcanje potnikov, zlasti tistih, ki potrebujejo nujno pomoč.