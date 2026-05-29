Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
29. 5. 2026,
15.26

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
požar Hrvaška Zagreb Lamborghini ogenj gasilci

Petek, 29. 5. 2026, 15.26

56 minut

Ogenj uničil dva luksuzna lamborghinija, očividca trdita, da je bil požar podtaknjen #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

V naselju Velika Gorica na obrobju Zagreba je ponoči izbruhnil obsežen požar. Tamkajšnji gasilci so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 3. uro zjutraj, po nekaterih navedbah pa je zagorel zabojnik, ki je stal tik ob stanovanjski hiši. Požar je povzročil veliko materialno škodo, med drugim sta zgorela dva luksuzna lamborghinija. Očividca sicer trdita, da sta požar podtaknila dva mladeniča, ki sta z gorivom polila eno izmed vozil, ogenj pa se je nato razširil na stanovanjsko stavbo.

"V intervenciji je sodelovalo devet gasilcev z dvema voziloma. Gorel je zabojnik s plastiko ob stavbi, ki je bila v požaru delno poškodovana. Eno vozilo je v celoti zgorelo, še tri pa so bila poškodovana," je potek intervencije in obseg škode v jutranjih urah opisal poveljnik Javne gasilske enote Velika Gorica Ivica Maceković.

Kasneje so sporočili, da je požar poškodoval skupno šest vozil, od tega dva luksuzna lamborghinija, ki sta bila v lasti znanega hrvaškega podjetnika, poroča portal Jutarnji. Po njihovih navedbah je lastnik v popolnem šoku. Ogenj je poškodoval tudi nadstrešek parkirišča in fasado stavbe. 

Ogenj je poškodoval dva luksuzna lamborghinija, ki sta bila v lasti znanega hrvaškega podjetnika. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Ogenj je poškodoval dva luksuzna lamborghinija, ki sta bila v lasti znanega hrvaškega podjetnika. Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Zagorelo je v sekundi"

Očividca, ki naj bi bila priča trenutku požiga, sta za portal 24sata dejala, da je bil požar podtaknjen. "Iz smeri pokopališča sta prišla dva zamaskirana mladeniča in v rokah nosila kanistre za prenos goriva. Nekaj sekund sta stala na dvorišču in si ogledovala vozilo. Nato sta polila sprednje kolo in prižgala ogenj. Zagorelo je v sekundi. Ko so se pojavili plameni, je eden od njiju kraj takoj zapustil, drugi pa se je iz nama neznanih razlogov za kratek čas zadržal, nato pa je tudi on zbežal," sta povedala.

Natančen vzrok požara bo znan po končani policijski preiskavi, dobra novica pa je, da ni bil nihče poškodovan.

Ogenj je poškodoval tudi nadstrešek parkirišča in fasado stavbe.  | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Ogenj je poškodoval tudi nadstrešek parkirišča in fasado stavbe.  Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Gasilska brigada Ljubljana
Novice "Včasih smo za evakuacijo imeli 17 minut, zdaj imamo le tri"
PGD Rovte, gasilci
Novice V obratu Celjskih mesnin izbruhnil požar
Grajski hirb, Celje
Novice Na Grajskem hribu v Celju pogasili obsežen požar. Gasili so ga z dvema air tractorjema.
požar Hrvaška Zagreb Lamborghini ogenj gasilci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.