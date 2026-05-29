Ogenj uničil dva luksuzna lamborghinija, očividca trdita, da je bil požar podtaknjen #video

V naselju Velika Gorica na obrobju Zagreba je ponoči izbruhnil obsežen požar. Tamkajšnji gasilci so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 3. uro zjutraj, po nekaterih navedbah pa je zagorel zabojnik, ki je stal tik ob stanovanjski hiši. Požar je povzročil veliko materialno škodo, med drugim sta zgorela dva luksuzna lamborghinija. Očividca sicer trdita, da sta požar podtaknila dva mladeniča, ki sta z gorivom polila eno izmed vozil, ogenj pa se je nato razširil na stanovanjsko stavbo.

"V intervenciji je sodelovalo devet gasilcev z dvema voziloma. Gorel je zabojnik s plastiko ob stavbi, ki je bila v požaru delno poškodovana. Eno vozilo je v celoti zgorelo, še tri pa so bila poškodovana," je potek intervencije in obseg škode v jutranjih urah opisal poveljnik Javne gasilske enote Velika Gorica Ivica Maceković.

Kasneje so sporočili, da je požar poškodoval skupno šest vozil, od tega dva luksuzna lamborghinija, ki sta bila v lasti znanega hrvaškega podjetnika, poroča portal Jutarnji. Po njihovih navedbah je lastnik v popolnem šoku. Ogenj je poškodoval tudi nadstrešek parkirišča in fasado stavbe.

"Zagorelo je v sekundi"

Očividca, ki naj bi bila priča trenutku požiga, sta za portal 24sata dejala, da je bil požar podtaknjen. "Iz smeri pokopališča sta prišla dva zamaskirana mladeniča in v rokah nosila kanistre za prenos goriva. Nekaj sekund sta stala na dvorišču in si ogledovala vozilo. Nato sta polila sprednje kolo in prižgala ogenj. Zagorelo je v sekundi. Ko so se pojavili plameni, je eden od njiju kraj takoj zapustil, drugi pa se je iz nama neznanih razlogov za kratek čas zadržal, nato pa je tudi on zbežal," sta povedala.

Natančen vzrok požara bo znan po končani policijski preiskavi, dobra novica pa je, da ni bil nihče poškodovan.

