Četrtek, 14. 5. 2026, 15.16

13 minut

Odstopil britanski minister za zdravje Streeting

Wes Streeting | Foto Reuters

Britanski minister za zdravje Wes Streeting je danes odstopil s položaja in svojo odločitev utemeljil z izgubo zaupanja v premierja Keira Starmerja, poroča britanski BBC. Z odstopom si je utrl pot za boj za novega vodjo laburistov v času, ko se Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju.

V odstopni izjavi, ki jo je objavil na omrežju X, je Streeting zapisal, da je "izgubil zaupanje" v premierjevo vodenje in da je že zdaj jasno, da Starmer ne bo vodil laburistov na prihodnjih volitvah. Dodal je, da mora biti razprava o prihodnosti stranke "široka, kandidatna lista pa čim boljša".

Izide nedavnih lokalnih in regionalnih volitev je označil za porazne. "Poslušati morate tudi svoje kolege, vključno z navadnimi poslanci, saj grob pristop do drugačnih mnenj zmanjšuje kakovost naše politike," je v izjavi še dejal Starmerju.

Starmerju se trese stolček

Britanski premier Keir Starmer se po dveh letih na oblasti bori za obstanek na položaju. Odkar so njegovi laburisti na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah utrpeli niz porazov, se namreč vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. K temu ga je pozvalo že več kot 80 poslancev. Starmer medtem njihove pozive zaenkrat zavrača.

Kljub pozivom k odstopu ga še nihče ni uradno izzval kot tekmeca za vodenje stranke in posledično tudi vlade. Glede na medijska poročila naj bi ta korak v kratkem napovedal Streeting, ki je priljubljen v desnem krilu laburistov.

Levo krilo stranke si medtem za naslednico Starmerja želi nekdanjo namestnico premierja Angelo Rayner. Slednja je danes sporočila, da je bila v davčni aferi, zaradi katere je lansko jesen odstopila, oprana očitkov namerno zagrešenih nepravilnosti in nakazala, da bi lahko sodelovala v tekmi za naslednika Starmerja.

Tiskovni predstavnik Starmerja je medtem danes vztrajal, da premier ne namerava zapustiti položaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Osredotočen je izključno na vodenje države," je dodal.

