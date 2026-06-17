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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
15.35

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic hrana

Sreda, 17. 6. 2026, 15.35

1 ura, 26 minut

Odpoklic svežih dagenj iz Hrvaške

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Dagnje | Živilo ni več v prometu. | Foto Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Živilo ni več v prometu.

Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila sveže dagnje hrvaškega dobavitelja Vladimirja Bašića, ki so bile na prodaj na koprski tržnici. Živilo je bilo umaknjeno, ker je bila z analizo v njem ugotovljena prisotnost bakterije Escherichia coli kot indikator fekalnega onesnaženja.

Serijska oznaka izdelka je 2593526.

Živilo ni več v prometu. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike, ki ga morda zamrznjenega še hranijo doma, prosi, da živilo zavržejo.

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