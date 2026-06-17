Odpoklic svežih dagenj iz Hrvaške

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila sveže dagnje hrvaškega dobavitelja Vladimirja Bašića, ki so bile na prodaj na koprski tržnici. Živilo je bilo umaknjeno, ker je bila z analizo v njem ugotovljena prisotnost bakterije Escherichia coli kot indikator fekalnega onesnaženja.