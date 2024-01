Na hrvaškem otoku odpirajo nov kamp z vodnim parkom #video

Na zahodni strani otoka Pag se bo marca odprl povsem nov kamp Aminess Avalona Resort s petimi zvezdicami. Ponujal bo mobilne in glamping hišice z bazeni in vodni park s tobogani, piše portal avtokampi.si.

Zahodna stran otoka Pag je obdana z zelenimi oazami mediteranskega rastlinja, zato so tam urejeni številni večji kampi, med njimi Straško, Šimuni, Olea, Terra Park Phalaris in SpiritoS. Medtem so na severu otoka na voljo nekoliko mirnejši in manjši kampi, kot so Dražica in Kanić ter kamp Porat v kraju Povljana.

Sprejel bo 1.800 gostov

Med že obstoječo ponudbo pa bo v petek, 29. marca 2024, vrata odprl povsem nov kamp Aminess Avalona Resort, ki ga urejajo ob robu kraja Povljana na južnem delu otoka Pag. Od kraja Pag je oddaljen 13 kilometrov, v pol ure vožnje pa je dostopen tudi z dalmatinske avtoceste. Kamp bo z morjem obdan s treh strani, vzhodna stran kampa je sončna, na zahodni strani pa vam bodo senco delala borova drevesa.

Aminess Avalona Resort bo, kot piše portal avtokampi.si, zelo moderno urejen kamp, ki bo zadostil kriterijem za pet zvezdic, pridobil pa bo tudi naziv ADAC Superplatz. Odprt bo od konca marca do sredine oktobra. V njem bo prostora za okoli 1.800 gostov, ki se bodo lahko nastanili v mobilne in glamping hišice. Kamp bo imel tudi tri restavracije, lokale, trgovino, slaščičarno in pekarno.

Vodni park s tobogani in številnimi bazeni

Posebnost kampa bo, da bodo številne parcele in hišice imele svoj bazen, dodatno pa bo urejen tudi vodni park z večjimi bazeni in tobogani. Na voljo bo kar pet toboganov, največji bo dolg 76 metrov in visok 12 metrov, preostali pa 66, 35, 26 in 17 metrov. Voda v bazenih bo dodatno dogrevana, kar pomeni, da bo imela približno od tri do štiri stopinje Celzija višjo temperaturo od običajne, kopanje v njih pa bo glede na vreme omogočeno nekje od maja do septembra.

V kampu bodo uredili osvetljeno sprehajalno pot, plažo za kužke, igrišča za nogomet, tenis, minigolf, fitnes, gostje bodo imeli možnost najema SUP-desk in električnih koles, za odrasle bodo organizirali tudi telovadbo.

Otroci se bodo lahko zabavali na številnih animacijah, v Stem parku ter na plavalnem tečaju in igralih.

Kamping parcele

V prvem delu kampa Aminess Avalona Resort bo urejenih še 320 kamping parcel, ki bodo opremljene z elektriko, vodo in odtokom, tik ob morju pa bo na levi in desni strani kampa 32 Mega Luxury parcel, ki bodo tudi največje – 200 kvadratnih metrov – in bodo imele tudi manjši zasebni bazen.

V osrednjem delu bodo parcele Premium, Superior in Comfort s površinami sto kvadratnih metrov. Predviden je tudi manjši neparceliran del, kjer bodo gostom na voljo trije moderni sanitarni objekti, ki bodo prilagojeni otrokom in invalidnim osebam. V sklopu kamping dela bosta tudi prha za pse in prostor za oskrbo počitniških vozil.