Po največjem ukrajinskem napadu na Moskvo od začetka vojne, v katerem je bila napadena rafinerija nafte Kapotnja, so prebivalci ruske prestolnice nad mestom opazili črn dež. Ukrajina je proti Moskvi izstrelila skoraj 200 brezpilotnih letalnikov, v napadu pa je bilo ranjenih 17 ljudi, je po poročanju BBC povedal lokalni guverner Andrej Vorobjov.

Pregled pomembnejših novic dneva:



10.26 Ruska vojska napadla ladji v Črnem morju

10.00 Lavrov: Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko

9.28 Obsežen ukrajinski napad na rafinerijo nafte

10.26 Ruska vojska napadla ladji v Črnem morju

Rusija je v četrtek z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, pet je bilo ranjenih, je danes sporočil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, ena oseba je bila poškodovana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski dron je v četrtek zadel ladjo, ki je po Črnem morju plula pod panamsko zastavo. V napadu je umrl član posadke, pet oseb je bilo ranjenih. Drugi dron je zadel ladjo z zastavo karibske države Sveti Krištof in Nevis, tri osebe so bile ranjene. Ladji sta po napadih nadaljevali pot.

"To je še en dokaz, da Rusija vodi vojno proti svobodi plovbe, mednarodni trgovini in svetovni varnosti preskrbe s hrano," je ob tem dejal podpredsednik ukrajinske vlade Kuleba.

Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, ena oseba je bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. V napadu na regijo Harkov pa je bilo poškodovanih deset oseb, med njimi štirje otroci.

Od začetka ruske invazije leta 2022 Moskva pogosto napada ladje, namenjene v Ukrajino. Rusija sicer zanika, da bi napadala civiliste, je pa opozorila, da bo vsako ladjo, ki pluje proti ukrajinskim pristaniščem, obravnavala kot ladjo, ki prevaža vojaški tovor, navaja AFP.

10.00 Lavrov: Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko

Cilj evropskih voditeljev ni pogajati se z Rusijo glede končanja vojne v Ukrajini, temveč okrepiti režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva zapisal zunanji minister Sergej Lavrov. Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko, je še dodal.

"Pravi cilj evropskih voditeljev torej ni pogajanje z Rusijo. Njihov cilj je okrepiti režim Zelenskega in ga ohraniti kot izhodišče za nadaljnje spopade z Rusijo," je v članku Ukrajina, Evropa in globalna varnost, ki ga povzema ruska tiskovna agencija Tass, zapisal Lavrov.

Meni, da se evropski voditelji trudijo čim prej doseči premirje zato, da bi preprečili propad ukrajinskih oboroženih sil na bojiščih. "Načrt je, da se konflikt 'zamrzne', ne da bi obravnavali njegovih temeljnih vzrokov," je še zapisal ruski zunanji minister. Dodal je, da dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko.

Lavrov je ob tem opozoril na morebitne vzajemne jedrske napade s "katastrofalnimi posledicami" v primeru neposrednega spopada med Rusijo in Natom, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zapis ruskega zunanjega ministra sledi informaciji, da je bil urad predsednika Evropskega sveta Antonia Coste v zadnjih tednih na kratko v stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale. Razprave o ponovni vzpostavitvi komunikacije Evrope z Moskvo so se okrepile sredi zastoja v prizadevanjih ZDA za končanje vojne v Ukrajini, potem ko se je ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih mesecih bolj posvetil konfliktu z Iranom.

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil pripravljenost na pogovore z EU in kot najprimernejšega sogovornika označil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. V Bruslju in državah članicah so možnost, da bi Schröder, ki je dolgo po koncu mandata ostal v tesnih stikih z ruskimi oblastmi, zastopal EU, zavrnili.

9.28 Obsežen ukrajinski napad na rafinerijo nafte

Moskovčani so za omenjeni medij povedali, da je črn dež – padavine, ki vsebujejo saje, pepel, strupene kemikalije ali prah – na njihovih oblačilih pustil črne lise, medtem ko so oblasti prebivalce pozvale, naj zaprejo okna, ranljive skupine pa nujno zapustijo območje.

Rafinerija nafte Kapotnja na jugovzhodu prestolnice je bila napadena že tretjič v enem mesecu. Po napadu je v rafineriji odjeknila eksplozija, ki je odnesla vrh silosa, nad mestom pa so se dvigovali temni oblaki.

Po napadu so se nad mestom dvigovali temni oblaki. Foto: Reuters

Zelenski: Če bo gorela Ukrajina, bo tudi Moskva

Po celotni državi so ruske sile v 24 urah prestregle in uničile skoraj tisoč ukrajinskih brezpilotnih letalnikov ter štiri manevrirne izstrelke, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V rostovski regiji na jugu države je bilo napadeno skladišče nafte, pri tem pa je umrla ena oseba.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je bil ta napad odgovor na ruski napad na katedralo v Kijevu, ki je vpisana na seznam Unescove svetovne dediščine. "Te vojne si ne želimo in je nikoli nismo želeli. Če pa bo gorela Ukrajina, bo gorela tudi Moskva," je dejal.