Obsežen požar na Korčuli pod nadzorom

Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar.

Požar med krajema Blato in Smokvica na Korčuli je zajel približno 900 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in borovega gozda, so danes sporočili iz Hrvaške gasilske zveze (HVZ).

Na pomoč priskočili tudi drugi hrvaški gasilci

V nedeljo je pri njegovem gašenju in sanaciji požarišča, ki se je raztezalo na štirih kilometrih, sodelovalo okoli 200 gasilcev s približno 50 gasilskimi vozili ter trije kanaderji in air tractor. Na pomoč so prispeli tudi gasilci iz drugih hrvaških županij.

"Noč je minila mirno in razmere so dobre, vendar se vedno kje pojavi dim, zato to preverjamo. Air tractor bo lahko pogasil morebitna žarišča na nedostopnem terenu. Zdaj imamo tudi požar na Mljetu, zato smo tja poslali del enot," je davi za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović.