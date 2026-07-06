Obsežen požar na Hvaru pod nadzorom, z ognjem se borijo na jugu Evrope

Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci v nedeljo spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo. Zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. Požari divjajo tudi na jugu Evrope, kjer je ogenj uničil več kot 19.000 hektarjev površin.

Požar na Hvaru je izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac, poleg številnih gasilskih enot na terenu pa so ga gasili tudi štirje kanaderji.

Ogenj je uničil več kot 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovega gozda, več vinogradov ter dve zapuščeni hiši, poškodoval pa je tudi dve vili, so danes sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

V nekem trenutku so bili ogroženi tudi gasilci, eden od njih pa je utrpel lažjo poškodbo očesa, vendar brez hujših posledic, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v nedeljo zvečer pojasnil gasilski poveljnik Roman Radonjić.

Foto: STA



Na Hvaru gorelo že pred dvema tednoma

Na enem najlepših in turistično najbolj privlačnih predelov otoka Hvar je gorelo že pred dvema tednoma. Oba požara skupaj sta po navedbah gasilcev povzročila več škode kot vsi požari na tem območju v zadnjem desetletju skupaj.

Gasilci danes nadaljujejo tudi sanacijo požarišča pri Vinišću na jugu Dalmacije, kjer je v nedeljo izbruhnil požar v neposredni bližini objektov. Še naprej nadzorujejo tudi požarišči pri Senju in na otoku Čiovo, medtem ko je požar na Visu pogašen.

Požari na jugu Evrope uničili na tisoče hektarjev površin

Požari divjajo tudi na jugu Evrope, kjer je ogenj uničil več kot 19.000 hektarjev površin.

Francoski gasilci so se v nedeljo borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta

Na jugu Francije v bližini Perpignana se je v nedeljo 700 gasilcev ob pomoči letal za gašenje trudilo pod nadzor spraviti obsežen požar. Ta se je širil na težko dostopnem območju, zaradi vetra in izredno suhega zraka se je od jutra povečal za skoraj trikrat, doslej pa je pogoltnil skoraj 4600 hektarjev površin. Lokalne oblasti so po poročanju AFP sporočile, da sta bila v požaru ranjena gasilec in prebivalec, več kot 10.000 ljudi so evakuirali.

Današnja tretja etapa znamenite kolesarske dirke po Franciji bo zaradi požarov na francoski strani Pirenejev potekala brez navijačev ob cesti, je v nedeljo sporočilo vodstvo tekmovanja.

V Grčiji je medtem gozdni požar med vikendom zajel dve tovarni v Solunu na severu države, zaradi česar so oblasti evakuirale okolico in prebivalce pozvale, naj zaprejo okna.

V Španiji so ognjeni zublji jugovzhodno od Girone v dveh dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin, na Portugalskem pa so reševalne službe sporočile, da imajo pod nadzorom 80 odstotkov gozdnega požara, ki je opustošil približno 13.000 hektarjev gozdnih površin na severu države.

Oblasti v več regijah na Portugalskem, v Španiji in Franciji so prebivalce opozorile pred vročino v prihodnjih dneh in jih pozvale k previdnosti, da bi se izognili netenju novih požarov.