Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
6.29

41 minut

Vojna v Ukrajini Borut Sajovic Ministrstvo za obrambo Nato

Obrambni ministri Nata o krepitvi obrambnih izdatkov in vojni v Ukrajini

R. K., STA

Borut Sajovic | Minister za obrambo Borut Sajovic se udeležuje zasedanja članic zveze Nato. | Foto Ana Kovač

Minister za obrambo Borut Sajovic se udeležuje zasedanja članic zveze Nato.

Foto: Ana Kovač

Obrambni ministri članic zveze Nato bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali zlasti o nadaljnjem višanju izdatkov za obrambo zaradi vse bolj negotovih geopolitičnih razmer, pa tudi o nadaljnji podpori Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

Ministri za obrambo, med njimi slovenski minister Borut Sajovic, pa tudi ukrajinski minister Mihajlo Fedorov, bodo razpravljali zlasti o tem, kakšni so načrti zaveznic glede nadaljnjega višanja izdatkov za obrambo in ciljev, določenih na vrhu Nata junija lani v Haagu.

Tedaj so se namreč članice zavezništva dogovorile, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke zvišale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Kot je že v sredo na novinarski konferenci poudaril generalni sekretar Nata Mark Rutte, bi članice morale krepiti naložbe v obrambo, povečati proizvodnjo in razvijati nove tehnologije, kar bi prispevalo k zagotavljanju kolektivne varnosti.

Rutte: Moskvi ne bo uspelo

V ospredju zasedanja bo še nadaljnja pomoč Ukrajini v času nedavnih mirovnih pogajanj med Kijevom in Moskvo pod okriljem ZDA.

Rutte je v sredo dejal, da si Moskva prizadeva zlomiti ukrajinsko ljudstvo v upanju, da bo to oslabilo njihovo odločnost, vendar ji to ne bo uspelo.

Ministri tudi o krepitvi varnosti Grenlandije

Zasedanje obrambnih ministrov zveze Nato je tudi prvo po nedavnih napetostih v odnosih med Evropo in ZDA, ki so posledica teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa po prevzemu Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja.

V luči tega je pričakovati tudi, da bodo ministri govorili o krepitvi varnosti Grenlandije in arktičnega območja. Nato je v sredo sprožil novo misijo na območju Arktike, imenovano Arktična straža, Rutte pa je dejal, da območje Arktike postaja vse pomembnejše za kolektivno varnost zavezništva.

Ob robu zasedanja bo potekalo tudi zasedanje kontaktne skupine za podporo Ukrajini.

