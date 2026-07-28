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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
10.04

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Vojna v Ukrajini

Torek, 28. 7. 2026, 10.04

1 ura

Območje Moskve tarča obsežnega napada z droni #vŽivo

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Napad na Moskvo | Ukrajinski dron je zadel stanovanjski blok na območju Moskve. | Foto Reuters

Ukrajinski dron je zadel stanovanjski blok na območju Moskve.

Foto: Reuters

Območje Moskve je bilo minulo noč tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Kot je danes sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin, je proti območju letelo več kot 390 dronov, večino je zračna obramba prestregla. Je bilo pa po navedbah oblasti poškodovanih več zgradb v krajih v okolici prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Med 20.30 in 6.30 je proti moskovski regiji letelo več kot 390 dronov. Večino jih je protiletalska obramba onesposobila, še preden so dosegli mesto. 81 sovražnih brezpilotnikov je bilo uničenih, ko so se približevali Moskvi," je Sobjanin zapisal na Telegramu.

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov je sporočil, da je en dron priletel v stanovanjski blok. Po podatkih oblasti so droni zadeli tudi obrat za reciklažo, kjer predelujejo pnevmatike, pri tem pa je izbruhnil požar.

Po poročanju medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, je po napadu z droni zagorelo tudi skladišče v kraju Koledino južno od Moskve.

O morebitnih smrtnih žrtvah in ranjenih za zdaj ne poročajo.

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