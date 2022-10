225. dan vojne v Ukrajini. Po spletu se je razširil videoposnetek ihteče Rusinje s polotoka Krim, ki je bila šokirana nad današnjo eksplozijo na krimskem mostu in predvsem nad resničnostjo vojne, ki divja v njeni neposredni bližini. Mnogi ga primerjajo s poletnim viralnim posnetkom ruske dopustnice, ki je jokajoče tarnala, da so ji eksplozije na Krimu uničile počitnice. Vsi ruski vojaki, ki okupirajo Ukrajino, so danes dobili novega šefa. Na nadaljnje uspehe (in neuspehe) na bojišču bo od zdaj odgovoren general ruske vojske in dosedanji vrhovni poveljnik ruskih letalskih sil Sergej Surovikin. V jedrski elektrarni Zaporožje imajo zaradi obstreljevanja spet težave.

Viralna nova "mučenica s Krima": Ne morem se niti prisiliti, da bi rekla dobro jutro, grozno jutro je. Še včeraj sem občudovala Sevastopol, kako lep je, kako lep most so zgradili ...

We have a new martyr of Crimea candidate here pic.twitter.com/QBjMF2FiRa — Dmitri (@wartranslated) October 8, 2022

To pa je videoposnetek izvirne tako imenovane mučenice s Krima, ki je nastal avgusta po tem, ko se je vojaška infrastruktura Rusije na polotoku Krim prvič po začetku ruske invazije znašla na merku ukrajinske artilerije in sprožila masovni odhod ruskih dopustnikov:

Jedrska elektrarna v regiji Zaporožje je po ponovnem obstreljevanju znova izgubila zunanji vir napajanja za hlajenje reaktorja in je tako znova odvisna od zasilnih generatorjev, je danes povedal generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

"Ponovno obstreljevanje, ki je zadelo edini vir zunanje energije elektrarne, je izjemno neodgovorno," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Grossi.

Čeprav je šest reaktorjev v hladni zaustavitvi, potrebujejo elektriko za zagotavljanje jedrske varnosti in zaščite, vključno s hlajenjem.

Jedrska elektrarna v Zaporožju je pod ruskim nadzorom od marca, obstreljevanje okoli objekta pa od takrat vzbuja strahove pred jedrsko nesrečo. IAEA je elektrarno obiskala v začetku septembra, več članov ekipe agencije pa je ostalo na njenem območju. Foto: Wikimedia Commons

Sergej Surovikin, ruski vojaški general in glavni šef ruskega vojaškega letalstva, je danes po odločitvi ruskega obrambnega ministrstva postal odgovoren za nadaljnje uspehe (in neuspehe) Rusije na bojišču v Ukrajini. Postal je namreč vrhovni poveljnik vseh ruskih vojaških sil v okupirani držav. Do zdaj je Surovikin vodil "le" rusko vojsko na jugu Ukrajine.

Na položaju vrhovnega poveljnika ruskih oboroženih sil na "posebni vojaški operaciji", kot Rusija imenuje invazijo Ukrajine, bo Surovikin nasledil generala Aleksandra Dvornikovega. Ta je bil kot vrhovni poveljnik ruskih oboroženih sil v Ukrajini zaradi nenapredovanja ruske vojske na bojišču sicer razrešen in nato odpuščen že na začetku poletja.

V eksploziji na mostu na polotok Krim so bili ubiti najmanj trije ljudje, je danes sporočil ruski nacionalni preiskovalni urad. Eksplozijo naj bi povzročil tovornjak bomba, ubiti ljudje pa naj bi bili potniki v avtomobilu, ki je bil tedaj na cesti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po eksploziji tovornjaka se je porušil odsek cestnega mostu, na železniškem mostu poleg pa je ogenj zajel tovorni vlak z gorivom. Zagorelo je sedem cistern z dizlom, ki so bile namenjene ruski vojski, ki se bojuje na jugu Ukrajine.

Ruski preiskovalci so sporočili, da so iz morja potegnili tri trupla. Šlo naj bi za potnike v avtomobilu, ki je bil ravno tedaj v bližini eksplozije. Niso pa še pojasnili, kako bi lahko en tovornjak povzročil uničenje tolikšne razsežnosti, še navaja dpa.

V Moskvi zaenkrat nakazujejo, da so za to odgovorni "ukrajinski teroristi", a še nihče ni dejal, da je šlo za vojaški napad. Niti v Ukrajini niso prevzeli odgovornosti, čeprav tam zaradi dogodka vlada pravcato slavje.

Most, ki povezuje rusko celino z ukrajinskim polotokom Krim, ki si ga je Rusija leta 2014 nezakonito priključila, je za Rusijo ključen pri oskrbovanju vojske, ki se bori na jugu Ukrajine. Za Ukrajino pa je eden simbolov ruske agresije. V Kijevu so že večkrat napovedali, da bodo ruske napadalce pregnali s celotnega ukrajinskega ozemlja, tudi s Krima. Na območju Kerča, kjer pride most na Krim, je tudi že prišlo do več napadov z droni.

Rusija je na drugi strani že večkrat zagrozila s hudimi posledicami, če bi si Ukrajina drznila napasti most.

Russian media show this moment of the alleged truck that (per Russian claims) exploded, at the time of its security checkup before it went on the bridge. Seems police glanced into it and didn't find anything interesting. pic.twitter.com/bzSZeRINo2 — Christo Grozev (@christogrozev) October 8, 2022

Ruski mediji so objavili posnetek, na katerem so malo pred eksplozijo ustavili tovornjak na kontrolni točki. Prav ta tovornjak naj bi kasneje eksplodiral na Krimskem mostu.

Videoposnetek prikazuje beli tovornjak ter pripadnike policije in vojske, ki so ga pregledali, je poročala ruska Lenta. Kot je očitno, na tovornjaku niso opazili nič neprimernega, zato so mu pustili prosto pot.

Kot poročajo mediji, naj bi Rusi menili, da je uničenje krimskega povzročil prav tovornjak bomba, ki je peljal čez most.

Vladimir Konstantinov, govornik krimskega parlamenta, je dejal, da je "ukrajinskim vandalom uspelo priti do Krimskega mostu s krvavimi rokami," je poročal Interfax.

"Zdaj imajo nekaj, na kar so lahko ponosni. V 23 letih svoje gospodarske dejavnosti na Krimu niso uspeli zgraditi ničesar vrednega pozornosti, vendar jim je (zdaj) uspelo poškodovati cesto ruskega mostu," je dodal Konstantinov.

Dodal je še, da škoda ni resne narave in da bo kmalu popravljena.

Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged & will take time to be restored.



This means that supplying Russian troops in the South of 🇺🇦 will be very difficult.



Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time. pic.twitter.com/fyAkWa8GPq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve Anton Geraščenko je na Twitterju zapisal, da je cesta kot tudi železniška infrastruktura na mostu uničena in da bo trajalo kar nekaj časa, preden ju bodo popravili. Dodal je še, da bo dostava otežena, kar velja tudi rusko vojsko, ki se bori na jugu Ukrajine.

Mihajlo Podoljak, svetovalec Zelenskega, je na Twitterju zapisal, da je dogajanje na mostu "šele začetek" izgona Rusov z ukrajinskega ozemlja.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

"Vse ilegalno mora biti uničeno. Vse ukradeno mora biti vrnjeno Ukrajini. Vse, kar je okupirala Rusija, bo izgnano," je tvitnil Podoljak.

Sodišče v Moskvi je v petek odredilo zaplembo prostorov organizacije za človekove pravice Memorial v ruskem glavnem mestu. Odločitev je sodišče po poročanju tujih tiskovnih agencij sprejelo nekaj ur po tem, ko je bila organizacija razglašena za enega od dobitnikov letošnje Nobelove nagrade za mir.

Tversko okrožno sodišče je sklenilo, da prostori, kjer je sedež Memoriala v Moskvi, "postanejo državna last", je poročala ruska tiskovna agencija Interfax, ki jo povzema francoska AFP.

V Memorialu so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa napovedali, da bodo kljub izgubi sedeža v Moskvi nadaljevali z zavzemanjem za človekove pravice in veseljem ob pridobitvi Nobelove nagrade. "Ideja in misija Memoriala so ljudje, zgodovina, pomoč žrtvam represije, boj proti državnemu nasilju," so zapisali v sporočilu. Poudarili so, da nadaljujejo z delom tako v Rusiji kot v Ukrajini in drugih državah.

Memorial je najbolj znana ruska organizacija za človekove pravice, a so ruske oblasti decembra lani odredile njeno zaprtje.

Nobelovo nagrado za mir bo organizacija 10. decembra prejela skupaj z aktivistom iz Belorusije Alesom Bjaljackim in Centrom za državljanske svoboščine iz Ukrajine.

"Prav v trenutku, ko nam ves svet čestita za Nobelovo nagrado, na Tverskem sodišču poteka obravnava o zaplembi prostorov Memoriala," so v odzivu na nagrado v petek opozorili v Memorialu. "Ta nagrada daje moralno moč vsem ruskim borcem za človekove pravice v teh depresivnih časih," je novinarjem povedal predsednik Memoriala Ian Ratčinski.

Ruske oblasti opisujejo Memorial kot organizacijo, ki blati preteklost države. Predstavnik državnega tožilstva je na sodišču pripisal Memorialu "rehabilitacijo nacističnih zločincev, diskreditacijo oblasti ter ustvarjanje lažne podobe Sovjetske zveze", navaja AFP.

Memorial od ustanovitve leta 1989 dokumentira zločine stalinističnega režima in ima že zajeten arhiv. Po prepovedi njegovega delovanja so se pojavili pomisleki glede usode in varnosti teh podatkov.

Predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je povedal, da je predsednik Putin prejel poročila o eksploziji na krimskem mostu. "Predsednik je premierju zadal nalogo, da oblikuje vladno komisijo, ki bo čim prej razjasnila vzroke dogodka in odpravila posledice," so povedali v izjavi.

"Med drugim bodo vključeni tudi voditelji krasnodarskih regij in Krima, pa tudi predstavniki zvezne službe garde, zvezne varnostne službe in notranjega ministrstva. Kot je naročil predsednik, sta na prizorišče odšla ministra Saveljev in Kurenkov," je še povedal.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v petek napovedal, da bo zagotovil 1,3 milijarde ameriških dolarjev nujne pomoči Ukrajini v okviru svojega novega programa pomoči ob prehranski krizi. Ta denar naj bi pomagal Ukrajini doseči nujno uravnoteženje plačilnih potreb, hkrati pa pospešil nadaljnjo finančno podporo upnikov in donatorjev Ukrajine.

"Obseg in intenzivnost ruske vojne proti Ukrajini, ki se je začela pred več kot sedmimi meseci, sta povzročila izjemno človeško trpljenje in ekonomsko bolečino. Realni BDP se bo leta 2022 glede na leto 2021 predvidoma zmanjšal za 35 odstotkov, potrebe po financiranju pa ostajajo zelo velike," je v sporočilu za javnost po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal IMF.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil z novo pomočjo že seznanjen. "Denar bo šel v Ukrajino danes," je v petek zapisal na Twitterju in se zahvalil direktorici IMF Kristalini Georgievi in upravnemu odboru sklada.

Po navedbah IMF gre ukrajinskim oblastem "veliko zaslug, ker so ohranile pomembno stopnjo makrofinančne stabilnosti v teh izjemno zahtevnih okoliščinah".

"Upniki in donatorji so - prek pristojnih izvršnih direktorjev v skladu - nakazali, da nameravajo še naprej finančno podpirati Ukrajino, da bi ji pomagali doseči pot uravnotežene rasti in srednjeročno sposobnost preživetja," je povedala Georgieva.

Finančni ministri in guvernerji centralnih bank iz več kot 180 držav se bodo prihodnji teden zbrali v Washingtonu na prvem letnem zasedanju IMF in Svetovne banke povsem v živo od pandemije covid-19.

Svetovna banka je prejšnji teden zagotovila Ukrajini 530 milijonov ameriških dolarjev dodatne pomoči "za kritje nujnih potreb, ki jih je povzročila ruska invazija". Banka je sporočila, da je zbrala že skoraj 13 milijard dolarjev nujnih sredstev za Ukrajino, od tega naj bi bilo 11 milijard dolarjev že izplačanih.

Isti dan je ameriški kongres odobril nov paket pomoči Ukrajini v višini 12,3 milijarde dolarjev, vključno s 3,7 milijarde dolarjev v vojaški opremi. ZDA so namenile Kijevu od ruskega napada februarja letos skupno 65 milijard dolarjev, še poroča AFP.

Vojaški analitik in upokojeni avstralski general Mick Ryan meni, da je teorija napada Ukrajine na Krimski most zelo verjetna in da zaradi eksplozije na mostu pričakuje eksodus s Krima.

"V vsakem primeru je napad na most velika težava za Ruse. S tem se še vedno ne ustavi dobava na Krim, ki se lahko nadaljuje z ladjo ali kopnem do Melitopola. A nadzor nad Melitopolom je zdaj postal še posebej pomemben za Ruse. Zaradi tega bi lahko na jugu prerazporedili njihove sile, ki bodo razkrile druge slabosti in priložnosti, ki jih Ukrajinci lahko izkoriščajo," je povedal Ryan.

Na bencinskih črpalkah na polotoku Krim se že vijejo dolge kolone vozil, ki želijo natočiti gorivo.

Most, ki povezuje rusko celino z nezakonito priključenim ukrajinskim polotokom Krim, je delno porušen, kažejo posnetki, ki so zaokrožili po spletu. Del cestišča je padel v morje, na železniškem mostu gori več vagonov goriva.

Po poročanju medijev je ukrajinskim silam uspelo priti do pomembne strateške točke na polotoku Krim. Na posnetku je razvidno, da na mostu, ki povezuje polotok z Rusijo, gori več vagonov v kompoziciji vlaka.

More images from Kerch bridge. Various conflicting reports at this stage. Some say the bridge was hit with a missile. Others say it was an attack by SF groups. Russian media reporting that a railway cistern carriage exploded. This could be an interesting day ahead… pic.twitter.com/zsLJ3ufOrN — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 8, 2022

Kot poroča tudi ruska tiskovna agencija Tass, je vlak prevažal gorivo in med prečkanjem mostu je zadnji del kompozicije zajel ogenj. Vzrok za požar še ugotavljajo, navaja agencija.

Posnetki, ki so zaokrožili po spletu prikazujejo tudi trenutek, ko se je na krimskem mostu zgodila eksplozija.

BREAKING: Surveillance video shows massive explosion on the Crimean Bridge pic.twitter.com/jo3yZK3L0I — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

Kot kaže, je ob tem prišlo tudi do eksplozije ali več njih, pri čemer je bil most za cestni promet močno poškodovan.

Promet čez most je zdaj zaprt, Rusi vzpostavljajo trajektno linijo za prečkanje Kerške ožine, še poroča Tass.

Bridge and tracks are down. pic.twitter.com/5oeKXnMu67 — Regina Nazarkewich 🌊🏳️‍🌈🇺🇲🇺🇦 (@Reginanazarkew1) October 8, 2022

Ruski predsednik Vladimir Putin je krimski most odprl leta 2018, potem ko je Rusiji leta 2014 priključil Krim, ki je bil pred tem pod upravo Ukrajine, kar je vodilo k uvedbi sankcij in poslabšanju odnosov z zahodom.

Ukrajinska vojska je ponovno zavzela 2.400 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji južnega Hersona, je v petek povedal visoki ukrajinski uradnik.

Kiril Timošenko, namestnik vodje predsedujočega urada, je dejal, da je bilo v okrožju Herson osvobojenih šest naselij in 61 v okrožju Berislav, poroča Index.