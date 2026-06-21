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Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
8.27

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna napad

Nedelja, 21. 6. 2026, 8.27

28 minut

Novi napadi na Ukrajino: ubite najmanj tri osebe, več kot 20 ranjenih #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Kijev, Ukrajina, napad, žrtve | Ponoči je bila dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov. | Foto Reuters

Ponoči je bila dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov.

Foto: Reuters

V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj tri osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

8.27 Ruski napadi na vzhodu Ukrajine zahtevali žrtve 

8.27 Ruski napadi na vzhodu Ukrajine zahtevali žrtve 

Kot je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Dnipropetrovsku Oleksandr Ganža, so ruske sile napadle tri okrožja v regiji, pri čemer je življenje izgubila 70-letnica, devet ljudi je bilo ranjenih.

Vitali Djakivnič, vodja vojaške uprave v Poltavi severno od Dnipropetrovska, pa je sporočil, da sta v ruskem napadu v soboto zvečer umrla dva človeka, 13 je bilo ranjenih, med njimi šest otrok.

Ponoči je bila dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov.

Rusija in Ukrajina v zadnjih tednih stopnjujeta medsebojne napade, medtem ko so pogovori pod okriljem ZDA za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne zastali.

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