Nedelja, 21. 6. 2026, 8.27
28 minut
Novi napadi na Ukrajino: ubite najmanj tri osebe, več kot 20 ranjenih #vŽivo
V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj tri osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti.
8.27 Ruski napadi na vzhodu Ukrajine zahtevali žrtve
8.27 Ruski napadi na vzhodu Ukrajine zahtevali žrtve
Kot je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Dnipropetrovsku Oleksandr Ganža, so ruske sile napadle tri okrožja v regiji, pri čemer je življenje izgubila 70-letnica, devet ljudi je bilo ranjenih.
Vitali Djakivnič, vodja vojaške uprave v Poltavi severno od Dnipropetrovska, pa je sporočil, da sta v ruskem napadu v soboto zvečer umrla dva človeka, 13 je bilo ranjenih, med njimi šest otrok.
Ponoči je bila dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov.
Rusija in Ukrajina v zadnjih tednih stopnjujeta medsebojne napade, medtem ko so pogovori pod okriljem ZDA za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne zastali.