Novi medsebojni napadi: Rusi izstrelili 215 dronov, Ukrajinci so jih prestregli 189 #vŽivo
V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine z brezpilotniki so ponoči umrle štiri osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti na obeh straneh poročajo o dveh smrtnih žrtvah, v ukrajinskem napadu na rusko mesto Sizran je umrl otrok.
11.30 Medsebojni napadi Rusije in Ukrajine terjali smrtne žrtve
Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija sinoči izstrelila 215 brezpilotnih letalnikov, od tega jih je ukrajinska vojska prestregla 189.
V ruskih napadih na Ukrajino sta umrli dve osebi, ena v regiji Harkov in ena v regiji Zaporožje.
Medtem so ruske oblasti sporočile, da so v noči na sredo prestregle 155 ukrajinskih dronov.