Novi medsebojni napadi: Rusi izstrelili 215 dronov, Ukrajinci so jih prestregli 189 #vŽivo

V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine z brezpilotniki so ponoči umrle štiri osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti na obeh straneh poročajo o dveh smrtnih žrtvah, v ukrajinskem napadu na rusko mesto Sizran je umrl otrok.

11.30 Medsebojni napadi Rusije in Ukrajine terjali smrtne žrtve

​​​11.30 Medsebojni napadi Rusije in Ukrajine terjali smrtne žrtve

Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija sinoči izstrelila 215 brezpilotnih letalnikov, od tega jih je ukrajinska vojska prestregla 189.

V ruskih napadih na Ukrajino sta umrli dve osebi, ena v regiji Harkov in ena v regiji Zaporožje.

Medtem so ruske oblasti sporočile, da so v noči na sredo prestregle 155 ukrajinskih dronov.