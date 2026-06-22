Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal v nedeljo v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Bürgenstock pri Luzernu se bodo po njunih navedbah nadaljevala na tehnični ravni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Katar in Pakistan sta v današnji skupni izjavi navedla, da se je "odbor na visoki ravni" dogovoril o "načrtu za dosego končnega sporazuma v roku 60 dni". Zapisala sta še, da je bila vzpostavljena "komunikacijska linija", da bi se izognili incidentom in nesporazumom ter zagotovili varen prehod trgovskih plovil skozi Hormuško ožino".

Dokončni sporazum predvidoma v 60 dneh

Ob tem sta posrednika izpostavila, da je cilj v 60 dneh doseči končni sporazum, tako kot predvideva nedaven dogovor med stranema. Med drugim bodo delovale delovne skupine za iranski jedrski program in zahodne sankcije, sta sporočila.

Kot sta Katar in Pakistan poudarila v skupni izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, so nedeljski pogovori potekali v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju. "Dosežen je bil spodbuden napredek, vključno z vzpostavitvijo mehanizma za nadaljnja pogajanja," še piše v izjavi.

Pogovorov v Švici kljub najnovejšim grožnjam Iranu, ki jih je v nedeljo med pogajanji na družbenih omrežjih objavil ameriški predsednik Donald Trump, niso prekinili. Trump je zapisal, da mora Iran nemudoma ustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, ki povzroča težave v Libanonu, v nasprotnem primeru pa islamski republiki zagrozil z novimi napadi.