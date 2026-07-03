Nove podrobnosti eksplozije v Monaku: partnerica oligarha izgubila obe nogi

Eksplozija, ki je v začetku tedna pretresla stanovanjsko stavbo v Monaku , po ugotovitvah preiskovalcev vse bolj kaže na možen poskus atentata na ukrajinskega oligarha Vadima Jermolajeva. V napadu je bila najhuje poškodovana njegova dolgoletna partnerica, ki je po poročanju tujih medijev zaradi hudih poškodb izgubila obe nogi.

Poleg 46-letne Ane Nasobine sta bila v eksploziji poškodovana tudi 58-letni Vadim Jermolajev in njun 13-letni sin. Po navedbah britanskega časnika Daily Mail naj bi se odrasla poškodovanca še vedno zdravila na oddelku intenzivne nege, njuno zdravstveno stanje pa ostaja zelo resno.

Zmeda glede identitete poškodovane ženske

Prve informacije po eksploziji so nakazovale, da je bila med žrtvami Jermolajeva uradna soproga Ana Jermolajeva, s katero ima štiri otroke. Kasneje se je izkazalo, da je bila z oligarhom v času eksplozije njegova dolgoletna partnerica Ana Nasobina, ki sicer živi v Londonu.

Jermolajeva žena je za ukrajinski javni medij Suspilne potrdila, da v času eksplozije ni bila v Monaku.

Ukrajinska tiskovna agencija Suspilne je ob sklicevanju na policijske vire prav tako potrdila, da uradna soproga ob eksploziji ni bila prisotna.

Partnerica utrpela katastrofalne poškodbe

Po poročanju tujih medijev je eksplozija Nasobino tako hudo poškodovala, da ji je odtrgala spodnji del obeh nog. Reševalci so jo v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v francoski Nici, kjer je prestala nujno operacijo in amputacijo.

Tudi Vadim Jermolajev je bil po prihodu reševalcev fotografiran na nosilih. Po navedbah očividcev je bil pri zavesti, vendar hudo poškodovan.

Njun 13-letni sin je silovitost eksplozije občutil nekoliko drugače. Udarni val ga je vrgel po prostoru, pri čemer je utrpel opekline in številne udarnine. Po poročanju medijev naj bi imel v nogi celo kovinski del eksplozivne naprave, zato so tudi njega odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Nici.

Oblasti potrdile kritično zdravstveno stanje

Državni minister Monaka Christophe Miremand je potrdil, da je poškodovana ženska v življenjski nevarnosti in da je že prestala operativni poseg. "Potrjujem, da so njene poškodbe izjemno hude, ne morem pa komentirati natančne narave opravljenih kirurških posegov," je dejal.

Po njegovih besedah se Nasobina še naprej zdravi v bolnišnici v Nici, zdravniki pa se še vedno borijo za njeno življenje.

V preiskavi identificirali osumljenca

Medtem pa so v preiskavi identificirali osumljenca in izdali nalog za aretacijo, razpisali pa bodo tudi Interpolovo tiralico. Po poročanju francoskih medijev naj bi za eksplozijo osumili žensko, ki se je skušala izdajati za moškega.

Identitete žrtev eksplozije uradno še niso znane, a francoska tiskovna agencija AFP je ob sklicevanju na več virov poročala, da gre za multimilijonarja Jermolajeva, njegovo partnerko in sina.

Jermolajev je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na polotoku Krim, ki ga zaseda Rusija.