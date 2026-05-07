R. K.

7. 5. 2026,
10.32

Nove grozljive podrobnosti o "sarajevskem safariju": bogataši so tekmovali, kdo bo ubil najlepšo žensko

Sarajevo obleganje vojna BiH | Med obleganjem Sarajeva med letoma 1992 in 1996 je umrlo 11.541 ljudi.  | Foto Guliverimage

Med obleganjem Sarajeva med letoma 1992 in 1996 je umrlo 11.541 ljudi. 

Hrvaški preiskovalni novinar Domagoj Margetić v knjigi Plačaj in streljaj (Shoot and Pay) razkriva nove grozljive podrobnosti o bogataših, ki so v času obleganja Sarajeva tja prihajali za zabavo streljat na civiliste. Med seboj naj bi tekmovali, komu bo uspelo ustreliti najlepšo žensko, streljali pa so tudi na nosečnice. Margetić je v pogovoru za časnik The Times povedal, da naj bi bil med udeleženci tako imenovanega "sarajevskega safarija" tudi član evropske kraljeve družine.

Knjiga hrvaškega preiskovalnega novinarja Domagoja Margetića z naslovom Plačaj in streljaj (Shoot and Pay) temelji na dokumentih, ki jih je Margetić pridobil od nekdanjega pomočnika direktorja bošnjaške obveščevalne agencije Nedžada Ugljena. Tudi on je preiskoval navedbe o obstoju tako imenovanega "sarajevskega safarija". Ugljena so sicer septembra 1996 umorili. 

Margetić v knjigi piše o bogataših iz Italije, ZDA, Kanade in Rusije, ki so v času obleganja Sarajeva v družbi srbskih ostrostrelcev tja prihajali za zabavo streljat na civiliste in za to plačali visoke vsote denarja. Za streljanje na moške in ženske srednjih let so plačali 80 tisoč takratnih mark (40 tisoč evrov), za streljanje na mlade ženske so morali odšteti 95 tisoč mark (48 tisoč evrov), za nosečnice pa 110 tisoč mark (56 tisoč evrov), je razvidno iz dokumentov Nedžada Ugljena. 

Margetić je za časnik The Times povedal, da je govoril z nekaj ostrostrelci, ki naj bi v Sarajevu gostili "lovce na ljudi". "Več mi jih je zaupalo, da je bil med udeleženci tudi član ene od evropskih kraljevih družin. Priletel je s helikopterjem, stanoval v Vogošći blizu Sarajeva, hotel pa je streljati otroke," je v pogovoru razkril Margetić. Izvedel je tudi, da ideja o streljanju na civiliste ni izhajala iz Srbije, temveč iz Hrvaške. Eden od organizatorjev izletov naj bi bil po Margetićevih besedah hrvaški državljan Zvonko Horvatinčić, ki je delal za jugoslovansko obveščevalno agencijo. 

Italijani odprli preiskavo

V Italiji trenutno teče preiskava zoper 80-letnega Italijana, sicer bivšega voznika tovornjaka, ki naj bi bil vpleten v organizacijo izletov v Sarajevo. Bogataši naj bi se zbirali v Trstu, od tam pa so jih vozili v Sarajevo. Policija 80-letnega Italijana še išče, za zdaj pa ni znano, ali je pomagal le pri organizaciji izletov ali se je streljanja na civiliste tudi sam udeleževal.

