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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
13.02

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Romunija dron eksplozija Ukrajina

Petek, 5. 6. 2026, 13.02

1 ura, 9 minut

Nov incident v Romuniji: v pristanišču eksplodiral pomorski dron #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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V romunskem črnomorskem pristanišču Constanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjala žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je v odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi.

"Pomorski dron, odkrit zjutraj, 5. junija, v civilnem pristanišču Constanta, (...) se je uničil ob približno 10.30 po lokalnem času," je sporočilo romunsko obrambno ministrstvo in dodalo, da incident ni terjal žrtev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nov resen varnostni incident v državi

Romunski predsednik Nicusor Dan je na družbenem omrežju X opozoril, da gre za nov resen varnostni incident v državi. "Takšne posebej resne situacije so neposredna posledica agresivne vojne, ki jo je Rusija sprožila proti Ukrajini," je še dodal.

Na eksplozijo drona sta se odzvala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki sta izrazila solidarnost in podporo Romuniji. "To je že tretji varnostni incident v Romuniji v zadnjih tednih. (...) EU obsoja ponavljajoče se kršitve zračnega prostora držav članic in ponovno poudarja svojo neomajno zavezanost varnosti vseh držav članic," je Costa še dejal na omrežju X.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino so na ozemlje Romunije, ki si z Ukrajino deli več kot 600 kilometrov dolgo mejo, večkrat padali droni in njihovi ostanki. Prejšnji teden je denimo dron padel na streho stolpnice v romunskem mestu Galati. Ranjeni sta bili dve osebi. Po navedbah Bukarešte je bil dron del ruskih napadov na Ukrajino.

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