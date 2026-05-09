Norveška F-35 poletela proti oboroženemu ruskemu strateškemu bombniku

Norveški letali F-35 sta pred dnevi vzleteli v zrak, da bi identificirala ruske strateške bombnike, ki delujejo v bližini zračnega prostora Nata. Eden od bombnikov Tu-95MS je bil oborožen z manevrirnim izstrelkom Kh-101, ki se redno uporablja pri napadih na cilje v Ukrajini.

"Morda gre za element usposabljanja, vendar je to verjetno predvsem signalizacija," za Barents Observer je dejal Lars Peder Haga, izredni profesor na norveški letalski akademiji. To ni prvič, da so bili ruski strateški bombniki med patruljiranjem v bližini norveškega zračnega prostora oboroženi z vidnimi manevrirnimi izstrelki. To je zelo pogosto od ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Vzlet ruskih strateških bombnikov

30. aprila sta dva strateška bombnika Tu-95MS vzletela z letalske baze Olenja na polotoku Kola in se usmerila proti zahodu nad Barentsovim morjem. Videoposnetek, ki ga je objavilo rusko ministrstvo za obrambo, jasno prikazuje manevrirni izstrelek Kh-101.

Norveške zračne sile niso želele posredovati podrobnosti o orožju ruskih letal, vendar so za Barents Observer potrdile, da sta bila dva letala F-35 poslana v zrak zaradi identifikacije.

"Dve norveški letali F-35 v stanju pripravljenosti za hitro odzivanje z letalske postaje Evenes sta v mednarodnem zračnem prostoru nad Barentsovim morjem identificirala dva ruska bombnika Tu-95MS in dve lovski letali Su-30. Lahko tudi potrdimo, da sta letali, na katera se sklicujete, nosili orožje," je dejal tiskovni predstavnik, major Stian Roen.