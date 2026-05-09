Sobota, 9. 5. 2026, 17.29

Norveška F-35 poletela proti oboroženemu ruskemu strateškemu bombniku

Norveški F-35 | Norveški F-35. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Norveški F-35. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Norveški letali F-35 sta pred dnevi vzleteli v zrak, da bi identificirala ruske strateške bombnike, ki delujejo v bližini zračnega prostora Nata. Eden od bombnikov Tu-95MS je bil oborožen z manevrirnim izstrelkom Kh-101, ki se redno uporablja pri napadih na cilje v Ukrajini.

"Morda gre za element usposabljanja, vendar je to verjetno predvsem signalizacija," za Barents Observer je dejal Lars Peder Haga, izredni profesor na norveški letalski akademiji. To ni prvič, da so bili ruski strateški bombniki med patruljiranjem v bližini norveškega zračnega prostora oboroženi z vidnimi manevrirnimi izstrelki. To je zelo pogosto od ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Vzlet ruskih strateških bombnikov

30. aprila sta dva strateška bombnika Tu-95MS vzletela z letalske baze Olenja na polotoku Kola in se usmerila proti zahodu nad Barentsovim morjem. Videoposnetek, ki ga je objavilo rusko ministrstvo za obrambo, jasno prikazuje manevrirni izstrelek Kh-101.

