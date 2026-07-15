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Avtor:
M. L.

Sreda,
15. 7. 2026,
19.25

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
letalska nesreča Ryanair

Sreda, 15. 7. 2026, 19.25

5 minut

Žena o drami na Ryanairovem letu: "Njegova rama in glava sta bili zunaj letala"

Avtor:
M. L.

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Ljubiša Karović | Foto Ljubiša Karović/Facebook

Foto: Ljubiša Karović/Facebook

Žena 61-letnega Ljubiše Karovića, ki ga je na letu družbe Ryanair skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, je prvič spregovorila o dramatičnih trenutkih na krovu. Skupaj z dvema drugima potnikoma ga je skoraj dve minuti vlekla nazaj v letalo.

Svetlana Grković Maksimović je za BBC v srbskem jeziku povedala, da je moža skupaj z dvema drugima potnikoma skoraj dve minuti vlekla nazaj v letalo. "Njegova desna rama in glava sta bili zunaj letala. Skupaj smo ga potegnili nazaj. Celoten obraz je bil izmaličen, iz nosu in ust mu je tekla kri," je dejala. Za srbski portal Nova je povedala, da je v tistem trenutku nagonsko zgrabila moževe noge. "Pomislila sem: Če umreva, umreva skupaj."

Letalski incident | Foto: omrežje X Foto: omrežje X

Po njenih besedah je bil njen mož po dogodku hudo poškodovan in v šoku. Poškodovano ima predvsem roko, utrpel pa je tudi opekline. Dodala je, da se dogodka ne spominja v celoti in da trenutno še ne more normalno komunicirati.

Preiskava še poteka

Žena potnika je za grško javno radiotelevizijo ERT povedala, da se ji je zdelo, kot da se je med letom odlomil del motorja, ki je nato razbil okno ob sedežu njenega moža in povzročil hitro dekompresijo v kabini. Tudi drugi potniki so poročali, da so slišali zvok, podoben eksploziji. 

Tehnični svetovalec, ki ga je najela družina, meni, da se je incident začel z okvaro desnega motorja letala. Delci naj bi nato zadeli in razbili okno v potniški kabini, kar je povzročilo hitro izgubo tlaka. Te domneve uradni preiskovalci za zdaj še niso potrdili.

Potniki so za lokalne medije že prej povedali, da je imel Ljubiša Karović ves čas pripet varnostni pas, kar je drugim na krovu pomagalo, da so ga lahko zadržali, čeprav sta bila njegova glava in rame že zunaj letala.

Preiskava vzroka dogodka še poteka. Ker gre za letalo Boeing 737-800 ameriške izdelave, nesreča pa se je zgodila v severnomakedonskem zračnem prostoru, pri preiskavi sodelujejo grški, ameriški in evropski letalski preiskovalci.

okno letala thumb
Novice Na Ryanairovem letalu potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala
letalska nesreča Ryanair
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