Avtor:
D.K.

Torek,
26. 5. 2026,
17.52

New Orleansu zaradi dviga morske gladine grozi selitev prebivalcev

Poplavljeni New Orleans po divjanju orkana Katrina leta 2005 | Foto Reuters

Znanstveniki opozarjajo, da bi morali prebivalci New Orleansa zaradi vse hitrejšega dviga morske gladine, pogrezanja tal in izginjanja mokrišč začeti razmišljati o načrtovani selitvi. Mesto, ki ga pred poplavami varujejo nasipi in črpalni sistemi, bi se lahko po ocenah raziskovalcev v prihodnjih desetletjih znašlo v vse bolj nevzdržnem položaju.

Prebivalci New Orleansa bi morali po oceni znanstvenikov začeti razmišljati o načrtovani selitvi, saj kombinacija dviga morske gladine, pogrezanja tal in izginjanja obalnih mokrišč dolgoročno ogroža obstoj mesta, poroča CNN.

Nova analiza, objavljena v reviji Nature Sustainability, opozarja, da je obalna Louisiana ena najnižje ležečih regij na svetu že prešla “točko brez povratka”. Mesto New Orleans s 360 tisoč prebivalci, ki leži večinoma pod morsko gladino, bi lahko bil "morda še pred koncem tega stoletja obdan z Mehiškim zalivom". Zaščitni sistemi, kot so nasipi in črpalke, naj ne bi več zadostovali.

Avtorji študije trdijo, da če oblasti ne bodo izvedli skrbno vodenega procesa preselitve, obstaja tveganje za "kaotično" umikanje, ki bo imelo visoke stroške, predvsem za najbolj ranljive skupnosti. 

Raziskovalci ocenjujejo, da bi se lahko gladina morja v južni Louisiani dvignila za približno od tri do sedem metrov, obala pa bi se lahko pomaknila tudi do sto kilometrov v notranjost. To bi ogrozilo New Orleans in širšo regijo, kjer so mokrišča že desetletja pod pritiskom erozije, industrijskih posegov in podnebnih sprememb.

New Orleans je od orkana Katrina, ki je leta 2005 prizadel Louisiano in terjal življenja skoraj 1.400 ljudi, že izgubil okoli četrtino svojega prebivalstva.

