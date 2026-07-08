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Avtor:
B. G.

Sreda,
8. 7. 2026,
16.04

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

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Split Hrvaška promet promet kaos

Sreda, 8. 7. 2026, 16.04

1 ura, 35 minut

Neverjetni prizor na Hrvaškem: parkirala sredi krožišča in povzročila popoln prometni kaos

Avtor:
B. G.

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Split, promet | Foto Facebook

Foto: Facebook

V splitskem predelu Žnjan na Hrvaškem je voznica z nenavadno potezo povzročila popoln prometni zastoj. Avtomobil je namreč pustila kar sredi krožišča in se odpravila v bližnjo trgovino, zaradi česar je v nekaj minutah obstal promet iz vseh smeri.

O nenavadnem dogodku je poročal hrvaški časnik Slobodna Dalmacija, ki navaja, da so se po družbenih omrežjih hitro razširili fotografije in posnetki nepravilno parkiranega vozila.

Avtobusi niso mogli mimo, nastale so dolge kolone

Voznica je avtomobil pustila tik ob izhodu iz krožišča, zaradi česar ga avtobusi in druga vozila niso mogli zapustiti. Promet se je kmalu ustavil, iz vseh smeri pa so začele nastajati dolge kolone.

Zaradi zastoja so morali nekateri potniki na avtobusu celo predčasno izstopiti in pot nadaljevati peš, saj vozilo ni moglo skozi blokirano krožišče.

Po navedbah očividcev se je voznica vrnila šele, ko je bil promet že popolnoma ohromljen. Brez posebnega pojasnila je sedla v avtomobil in se odpeljala, za seboj pa pustila razburjene voznike in zmedene potnike.

Ena nepremišljena poteza povzročila velik zastoj

Dogodek je sprožil številne odzive na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki kritizirali ravnanje voznice. Mnogi so opozorili, da lahko že ena sama neodgovorna odločitev povzroči velike težave in ohromi promet na širšem območju.

Prometni strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je ustavljanje ali parkiranje v krožišču med nevarnejšimi prometnimi prekrški. Takšno ravnanje ne ovira le pretočnosti prometa, ampak lahko tudi ogrozi varnost drugih udeležencev.

Split Hrvaška promet promet kaos
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