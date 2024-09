Netanjahu: Izrael je Hezbolahu zadal vrsto udarcev

"V zadnjih dneh smo Hezbolahu zadali vrsto udarcev, ki si jih ni mogel niti predstavljati. Če ni dojel sporočila, vam zagotavljam, da ga bo," je dejal Netanjahu in dodal, da nobena država ne more dopustiti napadov na svoje državljane in da tega tudi Izrael ne bo toleriral.

Da je Hezbolah v zadnjih dneh začutil vojaško moč Izraela, je izjavil tudi minister Galant. "Dejavnosti se bodo nadaljevale, dokler ne bomo dosegli točke, ko bomo lahko zagotovili varno vrnitev prebivalcev severnih izraelskih skupnosti na njihove domove," je dejal in poudaril, da bodo za dosego tega cilja uporabili vsa potrebna sredstva.

Po besedah izraelskega predsednika Jicaka Hercoga si Izrael sicer ne želi vojne z Libanonom. Vendar pa je to državo ugrabila teroristična organizacija, ki jo je do zob oborožil iranski imperij zla, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zato se borimo v vojni za ves svobodni svet," je povedal za britansko televizijo Sky News in za cilj izraelskih operacij tako kot Galant navedel vrnitev prebivalcev na severu na svoje domove.

Razmere na libanonsko-izraelski meji so zaostrene vse od začetka vojne v Gazi, za dodatno zaostritev pa je poskrbela nedavna množična eksplozija komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha, za kar so številni okrivili Izrael, ki pa odgovornosti ni prevzel.

Odtlej si strani dnevno izmenjujeta ogenj. Med drugim je v petek izraelska vojska napadla pripadnike Hezbolaha v Bejrutu, pri čemer je bilo ubitih najmanj 45 ljudi. Iz Libanona so nato danes ponoči proti Izraelu znova poletele rakete.

Libanon vrača udarec: proti Izraelu izstrelili več kot sto raket

Iz Libanona je ponoči proti Izraelu poletelo najmanj 100 raket. Med drugim naj bi padle na območja v bližini Hajfe, kjer naj bi bili zadeti dve hiši, izbruhnil je požar. Ranjenih naj bi bilo najmanj šest ljudi. Izrael je v odgovor izvedel nove napade na libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, poročajo tuje tiskovne agencije. Bližnji vzhod je na robu neizbežne katastrofe, pa je v luči nenehnega izmenjevanja ognja med Izraelom in Hezbolah danes opozorila posebna koordinatorka Združenih narodov za Libanon Jeanine Hennis-Plasschaer.

Izraelska vojska je sporočila, da je prvih 20 raket proti Izraelu poletelo okoli 5. ure po lokalnem času, uro kasneje je sledil še salvo okoli 85 raket. Več sto tisoč ljudi se je moralo zateči v zatočišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah je sporočil, da so napadli izraelske vojaške proizvodne obrate kot odgovor na eksplozije komunikacijskih naprav, ki so ta teden terjale več deset življenj. Med drugim so obstreljevali oporišče Ramat David.

Zaprli šole, zbiranje ljudi omejeno

V nočnem obstreljevanju je bilo v Izraelu ranjenih najmanj šest ljudi, pretežno so utrpeli poškodbe zaradi šrapnelov. Na severu Izraela bodo danes šole preventivno zaprte. Na delovna mesta pa lahko ljudje odidejo le, če imajo v bližini zaklonišča. Omejili so tudi zbiranja na prostem na največ deset ljudi in v zaprtih prostorih na 100 ljudi.

Davi je nove napade izvedla tudi izraelska vojska, ki je napadla tarče Hezbolaha v Libanonu. Skupno je od sobote popoldne napadla okoli 400 ciljev v Libanonu.

Izraelska vojska je danes poročala tudi o zračnih napadih z vzhoda. Ponoči se je namreč državi približalo več letalnikov, so sporočili iz vojske. Vse drone so prestregli.

Obstreljevanje med Hezbolahom in Izraelom se je okrepilo po začetku vojne v Gazi lani oktobra. Ta teden pa je za novo zaostritev poskrbela množična eksplozija komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha, za kar so številni okrivili Izrael, ki odgovornosti sicer ni prevzel.

Od takrat si strani dnevno izmenjata po več deset raket. Med drugim je v petek izraelska vojska izvedla nov napad na pripadnike Hezbolaha v Bejrutu, pri čemer je po zadnjih podatkih skupno umrlo najmanj 45 ljudi.

Ameriško veleposlaništvo je v luči zaostrovanja razmer pozvalo vse svoje državljane, naj zapustijo državo, dokler so na voljo še komercialne letalske povezave.

Izraelska vojska vdra v dopisništvo Al Jazeere na Zahodnem bregu in odredila 45-dnevno zaprtje

Izraelska vojska je danes zjutraj vdrla v dopisništvo kataske televizije Al Jazeera v Ramali na Zahodnem bregu. Kot so sporočili z Al Jezeere so jim ukazali, da morajo dopisništvo v 45 dneh zapreti.

Televizija je v živo prenašala, kako so vojaki vdrli v pisarno dopisništva v Ramali, a so prenos kmalu prekinili.

HAPPENING NOW:



Israeli soldiers are raiding Al Jazeera’s office in Ramallah and forcing it to stop broadcasting in the West Bank for 45 days.



Israel is planning something terrifying across the West Bank, and doesn’t want the world to see. pic.twitter.com/mVr07W6A6M — sarah (@sahouraxo) September 22, 2024

Zveza palestinskih novinarjev je v izjavi obsodila dejanje in dejala, da je "samovoljna odločitev vojske novo nasilje nad delom novinarjev in medijev, ki so razkrili okupatorske zločine nad Palestinci."

Maja lani so izraelske oblasti vdrle v hotelsko sobo v Jeruzalemu, ki jo uporablja Al Jazeera, ker naj bi predstavljala grožnjo nacionalni varnosti.

Izrael tarča napada proiranskih skupin iz Iraka

Koalicija proiranskih oboroženih skupin iz Iraka je po lastnih navedbah danes z brezpilotnimi letalniki napadla Izrael. Kot je sporočila, je izvedla napad v podporo Palestincem v Gazi, ki so že skoraj leto dni na udaru izraelske ofenzive. Izraelska vojska naj bi vse drone prestregla.

"Borci Islamskega odpora Iraka so v nedeljo zjutraj z droni napadli strateško lokacijo na zasedenih ozemljih," je koalicija sporočila v izjavi na omrežju Telegram in dodala, da so napad izvedli v podporo prebivalcem Gaze. Podrobnosti ni podala, zatrdila je le, da bodo napade nadaljevali.

Izraelska vojska je ponoči po lastnih navedbah prestregla več izstrelkov iz Iraka, še preden so ti dosegli izraelsko ozemlje. Ranjenih naj tako ne bi bilo. Sirene za zračni napad so se oglasile v regiji Arava na severu in na Golanski planoti, ki jo Izrael zaseda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Islamski odpor Iraka, ohlapno zavezništvo oboroženih skupin, ki jih podpira Iran, je v zadnjih mesecih izvedlo več napadov z droni na Izrael, a so te po navedbah izraelske vojske vse prestregli.

ZN svarijo pred neizbežno katastrofo na Bližnjem vzhodu

Bližnji vzhod je na robu neizbežne katastrofe, je v luči nenehnega izmenjevanja ognja med Izraelom in libanonskim proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah danes opozorila posebna koordinatorka Združenih narodov za Libanon Jeanine Hennis-Plasschaer.

"Glede na to, da je regija na robu neizbežne katastrofe, ni mogoče zadosti poudariti, da vojaške rešitve, ki bi katero koli stran naredila varnejšo, ni," je na omrežju X zapisala Hennis-Plasschaer. Pri tem se je sklicevala na izmenjevanje ognja med izraelsko vojsko in borci Hezbolaha, ki je v zadnjih tednih postalo intenzivnejše.