V nesreči helikopterja v Italiji umrla slovenska družina

Po navedbah pristojnih je pogrešani helikopter tipa agustaWestland A109 (na fotografiji), uporablja se v civilnem in vojaškem letalstvu. Foto: Wikimedia Commons

V nesreči helikopterja na jugu Italije so danes umrli štirje Slovenci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Gre za člane iste družine, med njimi je tudi 13-letno dekle. V nesreči so umrle še tri osebe na krovu helikopterja, zdravnik in dva pilota.