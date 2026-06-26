Neprijetna novica za tiste, ki so se rodili po letu 1990?

Pričakovana življenjska doba se je dolgo časa iz generacije v generacijo daljšala. Vendar novi podatki o biološkem staranju nadaljevanje tega trenda postavljajo pod vprašaj. Rojeni v 90. letih prejšnjega stoletja se starajo hitreje kot prejšnje generacije.

Generacija Z se stara hitreje kot generacija X. Kot piše nemški medij Focus, je to poenostavljen povzetek nedavne študije, objavljene v britanski znanstveni reviji Nature Medicine. Študija ugotavlja, da se ljudje, rojeni v 90. letih prejšnjega stoletja, biološko starajo hitreje kot prejšnje generacije. Po mnenju raziskovalcev to dejstvo vsaj delno pojasnjuje naraščajoče stopnje raka med mladimi odraslimi.

Primerjava kronološke in biološke starosti

Raziskovalna skupina pod vodstvom Yin Cao z Washingtonove univerze za medicino iz St. Louisa je preučila podatke več kot 150 tisoč ljudi v Britanski biobanki (UK Biobank) in približno deset tisoč iz Ameriškega raziskovalnega programa Vsi mi (All of Use).

Primerjala je kronološko starost – torej dejansko starost glede na datum rojstva – z biološko starostjo, ki jo je mogoče izpeljati iz medicinskih označevalcev. Pri posamezniku se lahko ti dve starosti razlikujeta.

Študija je pokazala dve stvari:

Večja kot je starostna razlika, bolj izrazito je tako imenovano pospešeno biološko staranje.



Večja kot je razlika, večje je tveganje za razvoj raka.

Razlike med generacijami

Te razlike so bile opazne med generacijami: ljudje, rojeni med letoma 1990 in 1999 (tj. starejši pripadniki generacije Z in mlajši milenijci – ločnica je okoli leta 1996), so pokazali 92 odstotkov večjo starostno razliko v primerjavi s tistimi, rojenimi med letoma 1965 in 1969 (generacija X).

Ljudje, rojeni med letoma 1990 in 1999, so po znanstveni študiji pokazali 92 odstotkov večjo starostno razliko v primerjavi s tistimi, rojenimi med letoma 1965 in 1969. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

To pomeni, da so se njihova telesa pri isti kronološki starosti v pregledanih označevalcih zdela biološko starejša. Tudi pri tistih, rojenih med letoma 1965 in 1974, je bilo pospešeno staranje že očitno v primerjavi z ljudmi, rojenimi v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja (na podlagi podatkov UK Biobank).

Pri moških večje razlike med biološko in kronološko starostjo

V študiji so moški dosledno kazali večje razlike med biološko in kronološko starostjo kot ženske. Pomembno pa je poudariti, da študija ne nakazuje, da se vsi, rojeni po letu 1990, samodejno starajo hitreje. Osredotoča se na statistične korelacije znotraj populacije, ne pa na vsakega posameznika.

Avtorji študije menijo, da bi biološko staranje lahko bilo del sestavljanke za boljše razumevanje porasta tako imenovanih rakov z zgodnjim nastopom. Rezultati so pokazali, da je bila stopnja staranja različnih delov telesa povezana s specifičnimi vrstami raka:

Na primer, staranje imunskega sistema je bilo povezano s tveganjem za pljučnega raka.



Staranje maščobnega tkiva je bilo povezano s tveganjem za raka debelega črevesa.

Vse več mladih zboleva za rakom

Raziskovalci opozarjajo tudi na mednarodne trende: v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA je tveganje za razvoj raka debelega črevesa z zgodnjim nastopom vsaj štirikrat večje pri ljudeh, rojenih v 90. prejšnjega stoletja, kot pri tistih, rojenih v 60. letih prejšnjega stoletja.

V znanstveni študiji so moški dosledno kazali večje razlike med biološko in kronološko starostjo kot ženske. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Kot piše Focus, se študija ujema s širšo sliko. To potrjuje trend, ki je v ZDA izrazitejši kot v Nemčiji: vse več mladih zboleva za rakom. Med letoma 1990 in 2019 se je število diagnoz raka pri ljudeh, mlajših od 50 let, povečalo za 24 odstotkov. Predvsem gre za raka debelega črevesa in raka maternice.

Razlogi za porast raka med mladimi?

Obstajajo tudi znaki porasta v Nemčiji, zlasti med mlajšimi odraslimi. Druga študija, objavljena v International Journal of Cancer, je pokazala, da so še posebej prizadeti tisti, stari od 20 do 39 let, vključno z izrazito visokim številom tistih, starih od 20 do 29 let. Vendar pa je bil porast v Nemčiji doslej manj izrazit kot v ZDA.

Preproste razlage, zakaj rak vse bolj prizadene mlade, še ni. Strokovnjaki domnevajo, da zgodnjega raka povzroča kompleksna mešanica življenjskega sloga, okolja in bioloških dejavnikov.

Mednje spadajo med drugim:

debelost,



pomanjkanje gibanja,



nezdrava prehrana.

Vpliv pospešenega biološkega staranja na nevarnost raka?

Nova študija kaže, da bi lahko bilo biološko staranje kazalnik, kako življenjski slog in okolje dolgoročno vplivata na telo. Vendar pa so raziskovalci (mišljena je najprej omenjena študija Yao Cin in sodelavcev, op. p.) poudarili tudi, da rezultati ne dokazujejo, da pospešeno biološko staranje neposredno povzroča raka.

Raziskovalci s Harvarda so nedavno analizirali različne dejavnike dolgoživosti. Eden od njih je najboljši napovedovalec pričakovane življenjske dobe: vzdržljivost. Strokovnjaki to imenujejo kardiorespiratorna kondicija: z drugimi besedami, kako dobro srce, pljuča in krvni obtok oskrbujejo vaše mišice s kisikom. To je mogoče izboljšati s treningom moči in vzdržljivostnimi športi. Foto: Guliverimage

"Trenutno nimamo dokončnega odgovora na vprašanje, kaj povzroča porast zgodnjih rakov po vsem svetu," je dejal David Scott, direktor organizacije Cancer Grand Challenges, ki je financirala raziskavo. Vendar pa takšne študije pomagajo razumeti širšo sliko.

Se trend daljšega življenja upočasnjuje?

Biološko staranje in pričakovana življenjska doba sta tesno povezana. Hkrati se zdi, da se trend daljšega življenja upočasnjuje. Podatki nemškega Zveznega statističnega urada to ponazarjajo: od konca prvega desetletja 21. stoletja se pričakovana življenjska doba ne povečuje tako močno kot v prejšnjih desetletjih.

Glede na njihovo analizo je to posledica izjemno hudih sezon gripe in od marca 2020 naprej tudi pandemije koronavirusa. Če primerjamo tabele umrljivosti za leti 2017–2019 in 2022–2024, se je pričakovana življenjska doba ob rojstvu celo nekoliko zmanjšala.

Vpliv osebnega življenjskega sloga na starostno uro

Ne glede na to, kateri generaciji pripadate, niste biologiji prepuščeni na milost in nemilost, piše Focus. Vaš osebni življenjski slog vpliva na vašo starostno uro in s tem na vašo pričakovano življenjsko dobo.

Največja nevarnost ostaja dolgotrajno sedenje, ki so ga že zdavnaj poimenovali novo kajenje. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Raziskovalci s Harvarda so nedavno analizirali različne dejavnike dolgoživosti. Eden od njih je najboljši napovedovalec pričakovane življenjske dobe: vzdržljivost. Strokovnjaki to imenujejo kardiorespiratorna kondicija: z drugimi besedami, kako dobro srce, pljuča in krvni obtok oskrbujejo vaše mišice s kisikom. To je mogoče izboljšati s treningom moči in vzdržljivostnimi športi.

Vaje za dolgoživost?

Strokovnjak za dolgoživost Gerd Wirtz pojasnjuje, da vam sploh ni treba postati vrhunski športnik. Glede staranja priporoča predvsem dve stvari. Dvakrat na teden krepite mišice – to ohranja tudi vaše kosti močne. Zadostujejo elastični trakovi ali dve plastenki za vodo. Vadite ravnotežje. Dobro ravnotežje ščiti pred padci: stanje na eni nogi, hoja po namišljeni črti, joga ali tai chi.

Dolgotrajno sedenje je novo kajenje

Največji sovražnik ostaja dolgotrajno sedenje, ki so ga že zdavnaj poimenovali novo kajenje. Že kratek sprehod vsako uro to preprečuje. Tako je mogoče dejavnike, ki spodbujajo dolgoživost, vključiti v vsakdanje življenje, še piše Focus.