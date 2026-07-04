Nepalec s tovornjakom v ovinku prehiteval čez polno črto #video

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek nevarnega početja voznika iz Nepala, ki je s tovornim vozilom v bližini Karlovca v ovinku čez polno črto prehiteval kolono več vozil. Posnetek je naletel na številne odzive, vozniku pa je bila naložena denarna kazen v skupni vrednosti 550 evrov.

Na podlagi prijav občanov so karlovški policisti voznika tovornega vozila ustavili v le nekaj minutah po dogodku. Prijavo o tem, da voznik tovornjaka s zagrebškimi registrskimi oznakami krši cestno-prometno predpise, so policisti prejeli v četrtek ob 16.22.

Obvestili so jih, da je voznik v nepreglednem ovinku prehiteval kolono drugih vozil in s tem ogrožal varnost vseh. Na prijavo so se nemudoma odzvali in ga le osem minut kasneje, ob 16.30, ustavili na cestninski postaji Karlovac. Ugotovili so, da je z vozilom upravljal 39-letni državljan Nepala.

Poglejte posnetek nevarne vožnje:

Ugotovili več kršitev

Zaradi prehitevanja v nepreglednem ovinku so mu izdali globo v višini 390 evrov ter enomesečno prepoved vožnje vozil kategorije CE. Ker je v kabini tovornega vozila prevažal več potnikov, kot je dovoljeno, mu je bila izrečena še dodatna kazen 30 evrov. Prav tako pri sebi ni imel registracijskih dokumentov za tovornjak in polpriklopnik.

Pri pregledu vozila so odkrili tudi razpoko v sklopu zadnjih luči, ki se obravnava za večjo tehnično napako, zato so mu izdali še dodatno globo v višini 130 evrov. Skupno bo zaradi več prekrškov tako moral plačati 550 evrov kazni.

Po navedbah hrvaških medijev, ki se sklicujejo na policijo, bodo sankcije izrečene tudi podjetju, ki ima v lasti tovorno vozilo, in tamkajšnji odgovorni osebi, ki bi morala poskrbeti za tehnično brezhibnost vozila in to, da je voznik prevažal preveliko število potnikov.

Policija se je občanom Karlovca zahvalila in jih pozvala, naj jih o tovrstnih dogodkih še naprej obveščajo. Poudarili so, da je sodelovanje med njimi ključnega pomena za izvedbo potrebnih ukrepov in sankcioniranje voznikov, ki grobo kršijo prometne predpise, vse z namenom izboljšanja varnosti v cestnem prometu.