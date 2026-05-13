Nemški pediater obtožen 130 primerov spolne zlorabe otrok

Nemški pediater, ki je deloval v več zdravstvenih ustanovah v okolici Berlina, je bil prejšnji teden obtožen 130 primerov posilstva in drugih oblik spolne zlorabe otrok, je danes sporočilo tožilstvo v Potsdamu. Zločine naj bi zagrešil v obdobju 12 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obtoženi pediater je od novembra lani v preiskovalnem priporu, potem ko naj bi zlorabil otroka v bolnišnici v mestu Rathenow, približno 80 kilometrov zahodno od Berlina, policija pa je po pritožbi otrokove matere sprožila preiskavo, med katero so razkrili še številne druge domnevne primere zlorab.

46-letnik je skupno obtožen 130 primerov hujših spolnih zlorab otrok in posilstev, večino zlorab pa naj bi po navedbah tožilstva izvršil "v okviru svojih poklicnih dolžnosti" med delom v bolnišnici, in sicer med letoma 2013 in 2025, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.