Nemški kancler Merz: Stari svetovni red ne obstaja več

Stari svetovni red ne obstaja več, je danes v uvodnem nagovoru na Münchenski varnostni konferenci (MSC) dejal nemški kancler Friedrich Merz. Dodal je, da se svet vrača v obdobje, ki ga zaznamuje politika moči. S tem sporočilom je odprl konferenco, na kateri bo več sto politikov, strokovnjakov in drugih udeležencev razpravljalo o globalnih izzivih.

Starega svetovnega reda, ki je "bil že v svojih najboljših časih nepopoln", ni več, zamenjalo pa ga je veliko bolj negotovo okolje rivalstva velesil in ponovne osredotočenosti na nacionalne interese, je danes v Münchnu poudaril Merz, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dodal je, da "naša svoboda ni zagotovljena", in da moramo biti "pripravljeni na spremembe, pretrese, morda tudi žrtvovanje".

"Prešli smo v obdobje, ki ga ponovno odkrito zaznamujeta moč in politika velikih sil," je še dejal nemški kancler. Pri tem je kot najočitnejši primer omenil rusko invazijo na Ukrajino, kritičen pa je bil tudi do Kitajske, ki "sistematično izkorišča odvisnosti drugih". Ocenil je še, da je vodilna vloga v ZDA, vzpostavljena po padcu berlinskega zidu, pod velikim pritiskom in morda dokončno izgubljena.

Za obnovo zaupanja na obeh straneh Atlantika

V luči zaostrovanja odnosov med ZDA in Evropo, ki je v zadnjem letu sledilo vrnitvi predsednika ZDA Donalda Trumpa v Belo hišo, se je zavzel za izgradnjo novega transatlantskega partnerstva ter obnovo zaupanja na obeh straneh Atlantika. Izpostavil je razlike med trenutnimi političnimi usmeritvami Evrope in ZDA ter dejal, da "kulturni boj" Trumpovega gibanja Maga ni evropski boj.

Prav tako je zavrnil ameriško uvajanje carin in protekcionizem ter se zavzel za prosto trgovino, potrdil podporo podnebnim sporazumom in Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), iz katere so ZDA nedavno izstopile. "Prepričani smo, da lahko globalne izzive rešujemo le skupaj," je dodal. "V času rivalstva velesil niti ZDA ne bodo dovolj močne, da bi lahko delovale same," je dodal Merz, pri čemer je izrazil še podporo zvezi Nato.

Nemški kancler je z močnim sporočilom odprl varnostno konferenco v Münchnu, ki je postala eden najpomembnejših tovrstnih forumov za mednarodne razprave. Na konferenci, ki bo trajala do nedelje, bodo številni voditelji držav in vlad, zunanji in obrambni ministri, strokovnjaki in predstavniki civilne družbe govorili o aktualnih zunanjepolitičnih in varnostnih izzivih ter različnih geopolitičnih in gospodarskih temah.

Nagovoru Merza bodo danes sledile še številne panelne razprave, udeležence konference bo zvečer nagovoril tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Govore bodo v soboto imeli še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter zunanja ministra ZDA in Kitajske, Marco Rubio in Wang Yi.

Fajon v Münchnu za dialog in spoštovanje mednarodnega reda

Münchenske varnostne konference se udeležuje tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Foto: STA Münchenske varnostne konference se udeležuje tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Med drugim je poudarila zavezanost dialogu in spoštovanju mednarodnega prava ter predstavila prizadevanja Slovenije za mir v Gazi. Opozorila je tudi na krhanje mednarodnega reda in poudarila, da Slovenija potrebuje močno in enotno EU.

Fajon je današnji prvi dan udeležbe na konferenci začela s sodelovanjem v razpravi na temo novih poti do samoodločbe palestinskega naroda, so sporočili z zunanjega ministrstva. Poudarila je, da Slovenija ostaja trdno zavezana spoštovanju mednarodnega prava in mednarodnega reda, ki temelji na načelih Združenih narodov. "Podpiramo vsa iskrena prizadevanja za vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu, vendar opozarjamo, da kljub drugi fazi mirovnega načrta razmere v Gazi ostajajo izjemno zaskrbljujoče. Slovenija (...) poziva k varni, obsežni in neovirani dostavi humanitarne pomoči v Gazo," je dejala.

Glede Odbora za mir, ki ga je nedavno ustanovil predsednik ZDA Donald Trump, pa je dejala, da Slovenija podpira vsako mirovno pobudo, ki ustavlja nasilje in trpljenje, vendar pa si "nikakor ne želimo vzporedne strukture ZN". Predstavila je tudi prizadevanja Slovenije za vzpostavitev miru v Gazi in se znova zavzela za rešitev dveh držav. V razpravi je sodeloval še nekdanji jordanski zunanji minister Marwan Muasher, ki je izrazil pohvalo Sloveniji za delovanje v podporo Palestini.

Fajon je opozorila tudi na širši pomen konference v času krhanja na pravilih temelječega mednarodnega reda in opozorila na nujnost nadaljevanja dialoga. Hkrati je menila, da Slovenija potrebuje močno in enotno EU, kajti "samo takšna Evropa lahko učinkovito odgovarja na sodobne varnostne izzive". Zunanja ministrica je danes obiskala tudi nekdanje koncentracijsko taborišče Dachau, kjer se je s polaganjem venca poklonila slovenskim žrtvam.

Ob robu konference bo danes z zunanjim ministrom Toga Robertom Dusseyem izmenjala mnenja o dogajanju v regiji, z vodjo Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippom Lazzarinijem pa bosta govorila o razmerah v Gazi in na Zahodnem bregu ter vplivu nedavnih izraelskih ukrepov na delovanje agencije. Ministrica bo v soboto sodelovala v razpravah o vodi kot strateškem in varnostnem vprašanju ter o prizadevanjih za prvo žensko na položaju generalne sekretarke ZN. Poleg tega bo opravila več dvostranskih pogovorov z ministrskimi kolegi o aktualnih globalnih in regionalnih izzivih.