Nemška AfD pod pritiskom zaradi obtožb nepotizma

Na račun nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) se v zadnjih tednih vrstijo kritike nepotizma, v veliki meri povezane z zaposlovanjem družinskih članov v pisarnah nacionalnih in deželnih poslancev. Pritisk se na stranko krepi pred nizom deželnih in lokalnih volitev to leto, na katerih si AfD ponekod obeta velik uspeh.

Prve obtožbe nepotizma v vrstah AfD, največje opozicijske sile v zveznem parlamentu, so z objavo preiskovalnega poročila nemške javne televizije ZDF prišle na dan v začetku meseca. Glede na ugotovitve naj bi družinske člane dveh politikov AfD v vzhodni deželi Saška-Anhalt, vključno z vodilnim kandidatom na jesenskih deželnih volitvah Ulrichom Siegmundom, zaposloval poslanec stranke v Bundestagu.

Po tem so se v medijih, ki jih povzemata portala Politico in Deutsche Welle (DW), zvrstile podobne obtožbe na račun poslancev AfD v še štirih deželnih parlamentih in Evropskem parlamentu, ki naj bi bodisi zaposlovali sorodnike strankarskih kolegov bodisi so slednji zaposlili njihove družinske člane.

Glede na veljavna pravila sicer nemški poslanci ne smejo zaposlovati svojih sorodnikov, partnerjev ali bivših partnerjev na račun davkoplačevalcev, drugi poslanci pa jih lahko.

Porast skrajne desnice

V središču pozornosti se je znašel prav Siegmund, poslanec deželnega parlamenta v Saški-Anhalt, kjer ankete AfD na volitvah septembra napovedujejo zmago z okrog 40 odstotki glasov. Stranka si obeta, da bo prav tu lahko oblikovala prvo deželno vlado.

Siegmundov oče je zaposlen pri zveznem poslancu Thomasu Korellu, ki sicer zaposluje starše še enega deželnega poslanca v Saški-Anhalt, ter prejema letno plačo v višini nekaj več kot 90 tisoč evrov.

Siegmund zaposlitve ni zanikal, obenem pa je branil prakso zaposlovanja sorodnikov. Kot je dejal v nedavno objavljenem videu, je nujno, ker da številni drugi zaradi stigme niti nočejo delati za AfD, obenem pa, da je težko najti zanesljive sodelavce. V poročilih o tem sicer vidi poskus ustavitve vzpona stranke.

Neokusna praksa

Sovoditeljica stranke Alice Weidel je obtožbe označila kot neupravičene in pretirane. Drugi sovodja Tino Chrupalla pa je poudaril, da politiki niso kršili zakonodaje, a obenem priznal, da praksa zaposlovanja sorodnikov pri volivcih pušča slab priokus.

V stranki se po poročanju DW krepi zaskrbljenost glede morebitnega vpliva obtožb na volitve v prihodnjih mesecih. AfD se namreč predstavlja kot alternativa doslej uveljavljenim strankam in naj bi predstavljala glas običajnih ljudi, v preteklosti pa so že kritizirali primere očitanega nepotizma v drugih strankah.

Vladajoči konservativci kanclerja Friedricha Merza, ki na nacionalni ravni v anketah z AfD bijejo boj za prvo mesto, jim sedaj med drugim očitajo hinavščino. "Proti AfD moramo zavzeti ostro stališče ne le glede vsebine, temveč jih moramo izzvati tudi kot stranko domnevnih čistih ljudi in domoljubov," je v pogovoru za časnik Die Rheinpfalz dejal Merz ter stranki očital kronizem in nepotizem.