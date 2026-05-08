Petek, 8. 5. 2026, 4.00

Nemec z družino na dopustu ostal brez ležalnikov, prejel skoraj tisoč evrov odškodnine

ležalniki, brisače | Foto Shutterstock

Nemški turist je po sodni poti dobil skoraj tisoč evrov odškodnine, ker med dopustom v Grčiji ni mogel priti do prostega ležalnika ob bazenu. Sodišče v Hannovru je presodilo, da je bil paketni aranžma "pomanjkljiv", saj organizator potovanja ni poskrbel za ustrezno ureditev rezervacij ležalnikov.

Moški, katerega identiteta ni znana, je leta 2024 z ženo in otrokoma dopustoval na grškem otoku Kos. Za počitnice je družina odštela več kot sedem tisoč evrov, a se je vsak dan srečevala z isto težavo – vsi ležalniki ob bazenu so bili že zgodaj zjutraj rezervirani z brisačami drugih gostov.

Tožnik je na sodišču povedal, da je njegova družina vstajala že ob šestih zjutraj, vendar prostih ležalnikov kljub temu niso našli. Njegova otroka sta morala ležati na tleh, medtem ko so bili številni ležalniki več ur prazni, a "rezervirani" z brisačami.

Sodišče: Organizator bi moral preprečiti rezervacije z brisačami

Nemško sodišče je pritrdilo družini in odločilo, da bi moral organizator potovanja poskrbeti za boljši nadzor nad uporabo ležalnikov. Čeprav turistična agencija ni upravljala hotela in ni mogla zagotoviti ležalnika vsakemu gostu, bi morala po mnenju sodnikov zagotoviti "razumno razmerje" med številom gostov in ležalnikov.

Organizator potovanja je družini sprva ponudil 350 evrov vračila, po sodbi pa bodo prejeli skoraj 987 evrov odškodnine.

"Vojna za ležalnike" postaja vse večji problem turističnih destinacij

Tako imenovane "vojne za ležalnike" so že dolgo ena največjih težav priljubljenih turističnih letovišč. Gostje si pogosto že zgodaj zjutraj rezervirajo mesta ob bazenu z brisačami, nato pa izginejo za več ur.

Lani so družbena omrežja preplavili posnetki s Tenerifa, na katerih so turisti celo spali na ležalnikih, da bi si zagotovili najboljša mesta ob bazenu.

Nekateri turistični ponudniki poskušajo težavo rešiti tudi z doplačili za rezervacijo ležalnikov. V določenih delih Španije pa so oblasti uvedle celo kazni za rezerviranje ležalnikov. Turistom, ki pustijo brisače na ležalnikih in nato več ur izginejo, grozi tudi do 250 evrov globe.

