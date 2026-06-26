Nemčijo čaka peklenski konec tedna, a ne bo le ekstremno vroče

V Nemčiji se vročinski val bliža vrhuncu, danes in ta konec tedna bo zajel vso državo z rekordnimi temperaturami, opozarja nemška vremenska služba. V nedeljo bi lahko temperature dosegle 42 stopinj Celzija. Konec tedna sicer po državi pričakujejo tudi hude nevihte s točo in močnim vetrom.

Vremenoslovci so danes zjutraj izdali opozorila pred hudo do ekstremno vročino po vsej državi. Pričakujejo temperature nad 35 stopinj Celzija, ponekod bi se lahko živo srebro dvignilo tudi nad 40 stopinj.

Bo padel rekord?

Za nedeljo so medtem napovedane temperature do 42 stopinj Celzija, kar bi lahko privedlo do novih temperaturnih rekordov. Najvišja temperatura, ki so jo kadarkoli izmerili v Nemčiji, je bila 41,2 stopinje Celzija, in sicer 25. julija 2019.

Zaradi vročine so marsikje odpovedali športne dogodke in prireditve na prostem. Nemške železnice spričo visokih temperatur, ki so, kot izpostavljajo, obremenjujoče tudi za infrastrukturo, opozarjajo na morebitne težave in odsvetujejo nenujna potovanja.

Visokim temperaturam se z omilitvijo pravil oblačenja prilagajajo tudi Berlinski filharmoniki. Ti bodo imeli v soboto zvečer zaključni koncert sezone v nemški prestolnici, kjer naj bi se temperature čez dan povzpele do 41 stopinj Celzija.

Konec tedna v Nemčiji pričakujejo tudi hude nevihte s točo in močnim vetrom. Foto: Unsplash

Od sobote naprej se bo poleg visokih temperatur od zahoda postopoma povečevala tudi verjetnost neviht z možnostjo močnih nalivov, točo in močnimi sunki vetra.

Vremenoslovci predvidevajo, da bo vročinski val trajal do začetka naslednjega tedna.