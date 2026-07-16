Nemčija v zrak poslala najnovejše lovsko letalo

Z vzletno-pristajalne steze na Bavarskem je ta teden prvič vzletelo povsem novo lovsko letalo. Gre za prvo letalo Eurofighter Typhoon, izdelano po novem nemškem standardu "Tranche 4". Proizvedeno je v okviru nacionalnega programa javnih naročil, ki ga Luftwaffe (nemške zračne sile, op. a.) imenuje Projekt Quadriga, poroča Defence blog.

Evropsko letalsko podjetje Airbus Defence and Space, ki v svoji tovarni v Manchingu blizu Münchna sestavlja nemška letala Eurofighter, je novico o vzletu novega lovskega letala potrdilo v objavi na družbenih omrežjih. Dodali so, da bodo prva letala nemškim zračnim silam dostavili v drugi polovici letošnjega leta.

The first Airbus Quadriga Eurofighter (Tranche4) for Team Luftwaffe has officially completed its maiden flight! 🛫

This isn't just a milestone for the programme — taking this new build standard to the sky is a huge step forward for European defense and sovereignty. Featuring… pic.twitter.com/QWpc4szEfx — Airbus Defence (@AirbusDefence) July 15, 2026

Letalo je opremljeno z novo vrsto radarja, imenovano Active Electronically Scanned Array ali AESA-tehnologijo, (aktivni elektronsko skenirani niz), ki nadomešča starejše mehansko vrtljive radarske antene s fiksnim nizom, sestavljenim iz več sto majhnih oddajnikov. Vsak izmed njih lahko elektronsko usmeri radarski žarek v mikrosekundah, brez fizičnega vrtenja. Ta sprememba letalu omogoča, da hkrati sledi več ciljem, hitreje preklaplja med skeniranjem neba in tal ter učinkoviteje deluje v primeru elektronskih motenj, ki jih uporabljajo sovražniki.