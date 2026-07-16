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Avtor:
R. K.

Četrtek,
16. 7. 2026,
17.56

Osveženo pred

49 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nemčija letalo

Četrtek, 16. 7. 2026, 17.56

49 minut

Nemčija v zrak poslala najnovejše lovsko letalo

Avtor:
R. K.

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Airbus Quadriga Eurofighter | Foto Airbus Defence/X

Foto: Airbus Defence/X

Z vzletno-pristajalne steze na Bavarskem je ta teden prvič vzletelo povsem novo lovsko letalo. Gre za prvo letalo Eurofighter Typhoon, izdelano po novem nemškem standardu "Tranche 4". Proizvedeno je v okviru nacionalnega programa javnih naročil, ki ga Luftwaffe (nemške zračne sile, op. a.) imenuje Projekt Quadriga, poroča Defence blog.

Evropsko letalsko podjetje Airbus Defence and Space, ki v svoji tovarni v Manchingu blizu Münchna sestavlja nemška letala Eurofighter, je novico o vzletu novega lovskega letala potrdilo v objavi na družbenih omrežjih. Dodali so, da bodo prva letala nemškim zračnim silam dostavili v drugi polovici letošnjega leta. 

Letalo je opremljeno z novo vrsto radarja, imenovano Active Electronically Scanned Array ali AESA-tehnologijo, (aktivni elektronsko skenirani niz), ki nadomešča starejše mehansko vrtljive radarske antene s fiksnim nizom, sestavljenim iz več sto majhnih oddajnikov. Vsak izmed njih lahko elektronsko usmeri radarski žarek v mikrosekundah, brez fizičnega vrtenja. Ta sprememba letalu omogoča, da hkrati sledi več ciljem, hitreje preklaplja med skeniranjem neba in tal ter učinkoviteje deluje v primeru elektronskih motenj, ki jih uporabljajo sovražniki.

Nemčija letalo
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