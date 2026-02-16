Nemčija podaljšuje nadzor na meji

Nadzor na nemških mejah se bo nadaljeval vsaj do septembra, je danes sporočilo nemško notranje ministrstvo. Po njihovih navedbah je nadzor na državnih mejah potreben zaradi migracij in varnostnih razlogov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Nadzor na mejah naj bi sicer pred podaljšanjem potekal do 15. marca.

"Ti nadzori na mejah so še vedno potrebni zaradi migracijskih in varnostnih razlogov," je ob podaljšanju nadzora dejal predstavnik ministrstva. Notranji minister Alexander Dobrindt je o tem že obvestil Evropsko komisijo.

Nemčija sicer od leta 2015 izvaja nadzor na meji z Avstrijo, pozneje pa je nadzore uvedla tudi na mejah z drugimi državami. Minister Dobrindt je ob nastopu funkcije maja lani določil zavračanje prosilcev za azil na nemških kopenskih mejah, z izjemo nosečnic, mladoletnikov brez spremstva in bolnih oseb.

Nemčija je del schengenskega območja odpravljenih notranjih meja držav Evropske unije, kjer se lahko nadzor na meji uvede le kot začasni ukrep.