Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., M. T., STA

Sobota,
25. 4. 2026,
16.19

1 ura, 25 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Vojna v Iranu

Sobota, 25. 4. 2026, 16.19

1 ura, 25 minut

Nemčija, Italija in Turčija na misijo proti Iranu? To je znano.

Avtorji:
N. V., M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93
Foto Reuters

"Nemška" misija naj bi potekala v okviru širše koalicije, v njej naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije.

Foto: Reuters

Nemška mornarica namerava v prihodnjih dneh v Sredozemlje napotiti ladjo za iskanje morskih min kot del priprav na morebitno sodelovanje v večnacionalni misiji za zavarovanje plovbe v Hormuški ožini, je danes sporočilo nemško obrambno ministrstvo. O podobnih korakih razmišljata tudi Italija in Turčija.

Po besedah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa bo Nemčija v prihodnjih dneh v Sredozemlje poslala več pomorskih enot, vključno s plovilom za iskanje morskih min Fulda ter poveljniško in oskrbovalno ladjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S tem bodo plovila pripravljena na morebitno napotitev v Hormuško ožino. Za napotitev ladij mora biti sicer po navedbah obrambnega ministrstva izpolnjenih več pogojev, med njimi trajno premirje med Iranom in ZDA, pravni okvir v skladu z mednarodnim pravom ter zelena luč bundestaga.

Tudi nekatere druge države se pripravljajo na morebitno mednarodno operacijo v strateško pomembni ožini. Italijanska mornarica namerava po koncu ameriško-izraelske vojne proti Iranu tja napotiti štiri ladje, od tega dve za razminiranje, je v sredo napovedal načelnik generalštaba italijanske mornarice, admiral Giuseppe Berutti Bergotto.

Skozi Hormuško ožino, po kateri potuje okoli 20 odstotkov vse svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina in nad katero ima odločilen vpliv še vedno Iran, je skupni promet ladij upadel za več kot 90 odstotkov. Foto: Shutterstock

Misija naj bi potekala v okviru širše koalicije, v njej naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije, je v sredo poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iran trdi, da ZDA iščejo izhod iz vojne

Iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je z delegacijo ponoči prispel v Islamabad, se je danes tam sestal s poveljnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem. Prvi mož iranske diplomacije ima na sporedu tudi srečanje s premierjem Šehbazom Šarifom, medtem ko ostaja nejasno, ali se bo njegova delegacija sestala na pogovorih s pogajalci ZDA.

Abas Aragči naj bi tako z Asimom Munirjem kot Šehbazom Šarifom razpravljal o razmerah in aktualnih prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji. Po navedbah pakistanskih varnostnih virov je vodja iranske diplomacije v Islamabad prinesel odgovor na predloge, ki so jih v okviru pogajanj za končanje vojne podale ZDA.

Po opravljenih srečanjih bo Aragči iz pakistanske prestolnice odpotoval še v Oman in Rusijo. "Namen mojih obiskov je tesno sodelovanje z našimi partnerji pri dvostranskih zadevah in posvetovanje o regionalnih dogodkih," je ob najavi obiskov zapisal na družbenem omrežju X. "Naši sosedje so naša prednostna naloga," je dodal.

Po maratonskem prvem krogu pogajanj z ZDA 11. aprila je Iran doslej zavračal pošiljanje delegacije v Islamabad na drugi krog pogajanj. Bela hiša je v petek sporočila, da bosta pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner tja odpotovala danes na nov krog pogovorov s Teheranom.

Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Kushner in posebni odposlanec Witkoff sta se sicer z Iranci pogajala že tik pred začetkom izraelsko-ameriške agresije na islamsko republiko 28. februarja.

Iran: Sovražnik išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled

Na iranskem obrambnem ministrstvu so danes zatrdili, da ZDA iščejo izhod iz vojne, ne da bi pri tem izgubile ugled. "Naša vojaška moč je danes prevladujoča sila, sovražnik pa išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled, da bi se rešil iz vojnega brezna, v katerem je obtičal," je dejal predstavnik ministrstva.

Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ebrahim Azizi je pred tem v petek izjavil, da Aragčijev obisk v Islamabadu ni povezan z jedrskimi pogajanji, temveč izključno z dvostranskimi odnosi med državama, navaja britanski BBC.

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

