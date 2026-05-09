K. M.

9. 5. 2026
8.45

Sobota, 9. 5. 2026, 8.45

Nemcem grožnja iz Moskve: Če izbruhne vojna, bomo uničili nemško industrijo in vso Evropo

Dimitrij Medvedjev | Dmitirj Medvedjev grozi z uničenjem nemške industrije. | Foto Reuters

Dmitirj Medvedjev grozi z uničenjem nemške industrije.

Foto: Reuters

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je v avtorskem besedilu za ruski propagandni kanal RT Nemčiji zagrozil s "popolnim uničenjem" njene "veliko opevane industrije", če bi prišlo do neposrednega spopada. Hkrati je podvomil v upravičenost obstoja Zvezne republike Nemčije in Berlin obtožil militarizma in revizionističnih namenov v povezavi s porazom v drugi svetovni vojni.

Tesen sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Medvedjev je ob obeleženju dneva zmage nad nacistično Nemčijo, ki ga danes praznujejo v Rusiji, zapisal, da je imela Nemčija le izbiro med vojno in "sramotno pokopavanjem lastne državnosti". Ob tem je "nemškim elitam" poslal jasno sporočilo: "Če se zgodi najslabši scenarij, je verjetnost medsebojnega uničenja velika - pravzaprav bi to pomenilo konec evropske civilizacije, medtem ko bi naš lastni obstoj preživel."

Medvedjev trdi tudi, da referendum o združitvi Nemčije ni bil nikoli izveden, zato je pravno sporen. Strokovnjaki opominjajo, da referendum po mednarodnem ali nemškem ustavnem pravu ni bil potreben. Vzhodna Nemčija se je po 23. členu ustave pridružila Zvezni republiki po svobodnih volitvah, piše Bild.

Neposredno nad Merza: Nemško gospodarstvo vodi v prepad 

V svojem avtorskem besedilu Medvedjev kritizira tudi nemško oboroževanje, pa tudi ponovno uvedbo prostovoljnega služenja vojaškega roka. Za "zmanjšano in duhovno oslabljeno Evropo" militaristična Nemčija po njegovem mnenju ne bi bila v pomoč. Za Moskvo bi bila takšna Nemčija celo "nevarna in nepredvidljiva".

Tokrat je Putinov sodelavec neposredno napadel nemškega kanclerja Friedricha Merza. "Nemško vlado je prestavil v to, da vodi gospodarstvo v propad. Merc očitno ne razume, da oboroževanje ne prinaša gospodarske rasti," je zapisal Medvedjev. 

"Trenutna politična pot lahko privede do peklenskih scenarijev" 

Vojaška parad v Moskvi | Foto: Reuters Vojaška parad v Moskvi Foto: Reuters Medvedjev je Berlin obtožil tudi prizadevanja za jedrsko orožje, čeprav je Merz to večkrat izključil. Vendar pa je za Kremelj že sama možnost, da bi Nemčija lahko dobila jedrsko orožje, zadosten razlog za vojno, kot je poudaril Medvedjev. Po njegovih besedah ​​lahko trenutna politična pot "privede do skoraj peklenskih scenarijev".

Medvedjev je od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 zavzel izjemno ostro stališče in večkrat odkrito grozil z jedrskimi napadi na zahodne prestolnice, vključno z Berlinom. Njegovo zadnje besedilo je bilo objavljeno le dva dni pred veliko vojaško parado v Moskvi.

