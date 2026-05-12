Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 5. 2026,
9.59

Volodimir Zelenski Andrij Jermak Ukrajina

Nekoč najvplivnejši mož Ukrajine izvedel hudo prevaro

Andrij Jermak | Andrij Jermak je veljal za desno roko Zelenskega. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Protikorupcijski urad Ukrajine (Nabu) je v ponedeljek sporočil, da je odkril večmilijonsko prevaro pranja denarja, v katero je bil po poročanju lokalnih medijev vpleten Andrij Jermak, nekdanji vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Jermak, nekoč eden najvplivnejših mož v državi, je zaradi preiskave odstopil novembra lani.

Nabu je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odkril, da je organizirana skupina prek luksuznega gradbenega projekta v bližini Kijeva oprala slabih deset milijonov evrov, pri čemer naj bi bil eden od članov skupine nekdanji vodja kabineta predsednika Ukrajine. Kot so sporočili, preiskava še poteka.

Odstopil novembra lani 

Jermak je odstopil novembra lani, potem ko je Nabu na njegovem domu izvedel hišno preiskavo. Njegova morebitna vpletenost v pranje denarja je po navedbah AFP pretresla vrh ukrajinske politike.

Jermak, ki je bil za vodjo kabineta predsednika imenovan leta 2020, naj bi imel velik vpliv znotraj ukrajinske vlade. Veljal je za desno roko Zelenskega. Ta mu je pred kratkim zaupal še vodenje pogajanj z ZDA glede mirovnega načrta za končanje ruske agresije v Ukrajini. Zelenski je Jermaka zamenjal z nekdanjim vodjo obveščevalcev Kirilom Budanovom.

Ukrajino so od začetka vojne v Ukrajini februarja leta 2022 pretresli številni korupcijski škandali.

