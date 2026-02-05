Nekdanji zaposleni: Epstein je ukazal pokop dveh deklet, ki sta bili zadavljeni med grobim seksom

Nekdanji zaposleni na ranču Jeffreya Epsteina je za medije razkril, da je Epstein ukazal pokop dveh deklet, ki sta bili do smrti zadavljeni med grobim fetišističnim seksom, piše Daily Mail.

Razvpiti ameriški finančnik in spolni prestopnik Jeffrey Epstein je ukazal pokop dveh deklet v bližini svojega ranča, potem ko sta bili do smrti zadavljeni med "grobim, fetišističnim seksom", je razvidno iz elektronskega sporočila, objavljenega v najnovejših Epsteinovih datotekah. Omenjeno sporočilo je del treh milijonov dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, ki jih je v petek objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

"To je občutljiva zadeva"

V elektronskem sporočilu z naslovom "Zaupno: Jeffrey Epstein" je oseba, katere ime je bilo zabrisano, trdila, da je "bila tam zaposlena kot nekdanji uslužbenec hotela Zorro in da je vse to videla". Trdi, da so dekleti pokopali po ukazu Epsteina in "Madam G"- Ghislaine Maxwell.

V elektronskem sporočilu je zapisal: "Edward. To je občutljiva zadeva, zato bo to prvo in zadnje elektronsko sporočilo, odvisno od vaše presoje. Lahko se odločite, da ga obravnavate ali zavržete, vendar to prihaja od osebe, ki je bila tam in vse videla. Ni še vse napisano o Jeffreyju Epsteinu. Ste vedeli, da sta bili nekje v hribih zunaj Zorra po ukazu Jeffreyja in Madam G pokopani dve tuji dekleti? Obe sta umrli zaradi davljenja med grobim, fetišističnim seksom."

Elektronska pošta, poslana 21. novembra 2019 Eddyju Aragonu, je bila posredovana FBI, in sicer le tri mesece po tem, ko je Epstein umrl med pridržanjem v zaporu v New Yorku.

Oseba je poslala tudi foto in video material

Pošiljatelj je vključil tudi povezave do videoposnetkov, ki naj bi prikazovali Epsteina, ki ima spolne odnose z mladoletnimi dekleti, tudi seks v troje.

Epstein je bil lastnik posesti Zorro v Novi Mehiki do svoje smrti. Uporabljal ga je za VIP goste, ki so lahko prihajali in odhajali diskretno. Trdijo, da je Epstein na kompleksu gostil tudi nekdanjega princa Andrewa, ki ga je obtožila Virginia Giuffre, ki je predložila fotografije in pisne izjave.