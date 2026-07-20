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Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
11.21

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Boris Mijič podjetje delavci odškodnina

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 11.21

1 ura, 3 minute

Nekdanji delavci Mijičevega podjetja terjajo okoli 41 tisoč evrov odškodnine

Avtorji:
K. M., STA

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Boris Mijič, stranka Resnica. | Mijičev Progros nima več premoženja, s katerim bi lahko poplačal dolgove. | Foto Bojan Puhek

Mijičev Progros nima več premoženja, s katerim bi lahko poplačal dolgove.

Foto: Bojan Puhek

Nekateri nekdanji delavci gradbenega podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resni.ce Boris Mijič, od podjetja terjajo nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Uradnega poziva za plačilo jim še ni uspelo vročiti, zato so najeli detektiva, danes poroča spletni portal Necenzurirano.

Kot so portalu povedali v Delavski svetovalnici, skupni zahtevki 13 nekdanjih zaposlenih v Mijičevem podjetju znašajo 41.285 evrov. V znesek so vključene neizplačane plače, regres, zimski regres, nadomestila za dopust in drugi prejemki iz delovnega razmerja, ki izvirajo še iz pomladi 2025. Zneskom je treba prišteti še prispevke in davke, ki bi jih moral poravnati delodajalec, zato je dejanska obveznost Progrosa še precej višja.

Možnosti, da bi prišli do svojega denarja, so iz dneva v dan manjše 

Možnosti, da bi delavci prišli do svojega denarja, so po navedbah portala iz dneva v dan manjše. Še zadnji bančni račun podjetja so zaprli prejšnji teden, in sicer pri Addiko Banki. Ali ga je zaprla banka ali podjetje samo, za zdaj ni znano.

Progros nima več premoženja, s katerim bi lahko poplačal dolgove. Kar je bilo mogoče zaseči, so že pred časom zarubili drugi upniki, piše portal. Dodaja, da je tudi finančna uprava (Furs) zoper podjetje sprožila izvršbo. Progros ji dolguje več kot 30 tisoč evrov.

Za podjetjem niso ostali le neplačani dolgovi državi in zaposlenim, ampak tudi neporavnane obveznosti do ene od dolenjskih gostiln, je prejšnji teden poročal POP TV. Gostilna je ostala brez plačila za malice, ki jih je pripravljala za njegove delavce. Ker ima Progros blokirane račune, dolga ne more izterjati niti prek sodišča, čeprav je to že odobrilo izvršbo. Dolguje ji nekaj več kot 3.600 evrov, je poročala televizija.

Lagal tudi o svoji izobrazbi 

Poslanec Mijič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države, lagal pa je tudi o svoji izobrazbi, med drugim sooča z zahtevo za odstop z mesta poslanca, je pred slabima dvema tednoma zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Oškodovanim se je opravičil in napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da se podobno ne bi več moglo dogajati.

Predsednik DZ in stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po razkritju laži o izobrazbi napovedal, da bodo poslančev primer obravnavali organi stranke, a po poletnih počitnicah. Napovedal je, da bo zoper Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke.

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