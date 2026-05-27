Nasa predstavila načrt za gradnjo oporišča na Luni

Ameriška vesoljska agencija Nasa je v torek predstavila načrt za gradnjo oporišča na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v šestih letih ljudje živeli in delali na Zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Oporišče nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezalo na območju, velikem več sto kvadratnih kilometrov. Nasa namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars.

Tri faze gradnje

Načrt gradnje oporišča obsega tri faze. V prvi namerava Nasa med drugim izvajati robotske misije za raziskovanje površja Lune. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času pa naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili štiri tone tovora, je v torek pojasnil Carlos Garcia-Galan, vodja Nasinega programa za gradnjo oporišča, poroča BBC.

Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije, ki bi utrle pot tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije.

V tretji fazi od leta 2032 je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk. To bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z Lunine površine na Zemljo.

Gradnja na južnem polu Lune

Južni pol Lune, kjer namerava Nasa zgraditi oporišče, velja za eno znanstveno najpomembnejših območij na Luni. V nasprotju z nekaterimi drugimi deli je to območje izpostavljeno daljšemu obdobju svetlobe in krajšim obdobjem teme. Te razmere so ugodnejše za pridobivanje sončne energije in omogočajo stabilne temperature za izvajanje operacij na površini.

Ob predstavitvi načrta za gradnjo oporišča je direktor Nase Jared Isaacman dejal, da je javnost navdušena nad "veliko vrnitvijo" na Luno. "To pomeni, da ljudje znova gledajo navzgor, znova verjamejo v velike stvari in pozorno spremljajo, kako se Amerika vrača na Luno, tokrat za stalno," je dodal.

