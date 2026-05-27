Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
7.54

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
NASA Luna ZDA

Sreda, 27. 5. 2026, 7.54

3 minute

Nasa predstavila načrt za gradnjo oporišča na Luni

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nasina predstavitev načrta za izgradnjo baze na Luni | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriška vesoljska agencija Nasa je v torek predstavila načrt za gradnjo oporišča na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v šestih letih ljudje živeli in delali na Zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Oporišče nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezalo na območju, velikem več sto kvadratnih kilometrov. Nasa namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars.

Tri faze gradnje

Načrt gradnje oporišča obsega tri faze. V prvi namerava Nasa med drugim izvajati robotske misije za raziskovanje površja Lune. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času pa naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili štiri tone tovora, je v torek pojasnil Carlos Garcia-Galan, vodja Nasinega programa za gradnjo oporišča, poroča BBC.

Artemis 2, astronavti, fotografije, Zemlja, Luna, Sončev mrk
Novice Nove spektakularne fotografije Lune in Rimske ceste #video #foto

Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije, ki bi utrle pot tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije.

Nasina predstavitev načrta za izgradnjo baze na Luni | Foto: Reuters Foto: Reuters V tretji fazi od leta 2032 je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk. To bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z Lunine površine na Zemljo.

Zemlja, misija Artemis 2, kapsula Orion, fotografije, Luna
Novice Nasa objavila prvi fotografiji Zemlje, posneti iz kapsule Orion

Gradnja na južnem polu Lune

Južni pol Lune, kjer namerava Nasa zgraditi oporišče, velja za eno znanstveno najpomembnejših območij na Luni. V nasprotju z nekaterimi drugimi deli je to območje izpostavljeno daljšemu obdobju svetlobe in krajšim obdobjem teme. Te razmere so ugodnejše za pridobivanje sončne energije in omogočajo stabilne temperature za izvajanje operacij na površini.

Nasina predstavitev načrta za izgradnjo baze na Luni | Foto: Reuters Foto: Reuters Ob predstavitvi načrta za gradnjo oporišča je direktor Nase Jared Isaacman dejal, da je javnost navdušena nad "veliko vrnitvijo" na Luno. "To pomeni, da ljudje znova gledajo navzgor, znova verjamejo v velike stvari in pozorno spremljajo, kako se Amerika vrača na Luno, tokrat za stalno," je dodal.

Nasina predstavitev načrta za izgradnjo baze na Luni | Foto: Reuters Foto: Reuters

Artemis 2, pristanek na Zemlji
Novice Po zgodovinskem podvigu so se astronavti misije Artemis 2 vrnili na Zemljo #video
NASA Luna ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.