Ameriške sile so izvedle nove napade na Iran. Centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so v neposrednem odgovoru na "nadaljevanje agresije" zadeli več ciljev v Iranu. Povračilne ukrepe pa so že izvedle tudi iranske sile, ki so proti ameriški infrastrukturi v Kuvajtu in Bahrajnu izstrelile rakete in brezpilotna letala. Obe državi se medsebojno obtožujeta kršenja sporazuma o premirju, poroča BBC.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) je v izjavi sporočila, da je kršenje premirja v nasprotju s sporazumom, ki sta ga podpisali obe državi, in da bo "povzročilo popolno ustavitev procesa". Opozorili so še, da bodo ob kršenju sporazuma zdaj ravnali še bolj odločno kot prej. "Vsaka sovražnikova agresija, pod kakršno koli pretvezo, tudi če je usmerjena proti manjšim ciljem, bo imela uničujoč odziv," so zapisali.

Ameriški Centcom pa je sporočil, da je Iran dobil priložnost, da spoštuje sporazum, vendar se je ob napadu na tanker pod panamsko zastavo odločil, da tega ne bo storil. V odgovor so napadli iransko vojaško opremo, komunikacijske sisteme, lokacije zračne obrambe in skladišča brezpilotnih letal.

Ob zaostrovanju napetosti se je oglasil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je v objavi na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da obstaja velika verjetnost, da Irana napadi ne bodo nikoli izučili. "Morda bomo prišli do točke, ko ne bomo več mogli ravnati razumno in bomo prisiljeni končati delo, ki smo ga uspešno začeli," je zapisal. Zaključil je z besedami: "Če se to zgodi, Islamske republike Iran ne bo več!"

ZDA in Iran sta sicer 17. junija sklenila memorandum o soglasju za končanje vojne med državama, ki vključuje 14 točk. Ena izmed njih zahteva, da naj si Iran "po najboljših močeh prizadeva za varen prehod trgovskih ladij skozi Hormuško ožino".