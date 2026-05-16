Hrvaška pomorska policija je v petek rešila nemškega turista, ki se je pri Primoštenu s kajakom podal v razburkano morje. Pomoč je potreboval, ker je zaradi visokih valov padel s kajaka, nanj pa se ni več mogel vrniti, poročajo hrvaški mediji.

Prijavo o osebi, ki potrebuje pomoč, je policija prejela nekaj pred 16. uro. Službeno plovilo Pomorske policijske postaje Šibenik se je takoj odzvalo in izplulo. Okoli 17.20 so v bližini Primoštena opazili prevrnjen kajak, približno deset minut kasneje pa še vidno izčrpanega moškega. 67-letnika so rešili iz morja in ga nepoškodovanega prepeljali na varno.

S šibeniško-kninske policijske uprave so ob tem sporočili, da je incident zaradi hitrega odziva ter spretnosti in pripravljenosti posadke minil brez hujših posledic. Že na začetku turistične sezone pa so opozorili na potencialno tvegane situacije ter pozvali k spremljanju in spoštovanju vremenskih razmer, saj se lahko te na morju zelo hitro spremenijo.