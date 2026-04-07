Izraelsko-ameriške sile so izvedle zračne napade na otok Harg, preko katerega gre večina izvoza iranske nafte. Poročajo o več eksplozijah, posnetki domnevnih napadov pa so zaokrožili tudi na družbenih omrežjih. Napad je za portal Axios potrdil ameriški vladni uradnik, o njem poroča tudi iranska tiskovna agencija Mehr.

Otok Harg je od obale Irana oddaljen približno 25 kilometrov in velja za srce iranske trgovine z nafto. Prek njega gre namreč okrog 90 odstotkov celotnega iranskega izvoza surove nafte.

ZDA so napade na otok izvedle že prej, a je predsednik Donald Trump takrat poudaril, da se ameriške sile iranske naftne infrastrukture niso dotaknile.

Da bi ZDA lahko prevzele nadzor nad otokom, je Trump zagrozil že večkrat.

Bodo Američani poskušali otok zasesti?

Vojaški analitik in obramboslovec Michael Clarke je za SKY news izpostavil, da bodo ameriški napadi na ta otok za iransko gospodarstvo uničujoči, saj prek tamkajšnjega terminala država izvozi 90 odstotkov svoje nafte.

"Ta otok je pomembna figura na šahovnici te vojne - Iran bo v zelo velikih škripcih, tako v primeru, da Američani uničijo infrastrukturo, kot v primeru, da ta otok zasedejo," je poudaril.