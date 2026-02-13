Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
13. 2. 2026,
20.44

Osveženo pred

55 minut

Petek, 13. 2. 2026, 20.44

Napadalec z nožem nad policista

Na. R.

Pariz, napad, nož, policija, vojska, Slavolok zmage | Motiv za napad ni znan, preiskava je v teku. | Foto Reuters

Motiv za napad ni znan, preiskava je v teku.

Foto: Reuters

V bližini pariškega Slavoloka zmage je moški, oborožen z nožem, skušal napasti policista, zaradi česar je hitro ukrepal drug policist in streljal v napadalca. Tega so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Policist, ki je bil tarča napada, ni poškodovan, prav tako ni bil ranjen nihče od mimoidočih, so še navedli pri pariški policiji. 

Napad se je zgodil med slovesnostjo v bližini Grobnice neznanega vojaka, kjer so policisti ponovno prižigali večni ogenj v čast padlim vojakom, katerih posmrtni ostanki niso bili nikoli identificirani.

Iz francoskega tožilstva za boj proti terorizmu so sporočili, da primer preiskujejo, in na kraj dogodka poslali preiskovalca.

Pariz, napad, nož, policija, vojska, Slavolok zmage | Foto: Reuters Foto: Reuters

Slavolok zmage je ena najbolj znanih pariških znamenitosti in stoji na vrhu prometne avenije Champs-Elysées. 

Pariz, napad, nož, policija, vojska, Slavolok zmage | Foto: Reuters Foto: Reuters

