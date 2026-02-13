Napadalec z nožem nad policista

V bližini pariškega Slavoloka zmage je moški, oborožen z nožem, skušal napasti policista, zaradi česar je hitro ukrepal drug policist in streljal v napadalca. Tega so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Policist, ki je bil tarča napada, ni poškodovan, prav tako ni bil ranjen nihče od mimoidočih, so še navedli pri pariški policiji.

Napad se je zgodil med slovesnostjo v bližini Grobnice neznanega vojaka, kjer so policisti ponovno prižigali večni ogenj v čast padlim vojakom, katerih posmrtni ostanki niso bili nikoli identificirani.

Iz francoskega tožilstva za boj proti terorizmu so sporočili, da primer preiskujejo, in na kraj dogodka poslali preiskovalca.

Foto: Reuters

Slavolok zmage je ena najbolj znanih pariških znamenitosti in stoji na vrhu prometne avenije Champs-Elysées.

Foto: Reuters