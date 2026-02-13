Petek, 13. 2. 2026, 20.44
55 minut
Napadalec z nožem nad policista
V bližini pariškega Slavoloka zmage je moški, oborožen z nožem, skušal napasti policista, zaradi česar je hitro ukrepal drug policist in streljal v napadalca. Tega so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.
Policist, ki je bil tarča napada, ni poškodovan, prav tako ni bil ranjen nihče od mimoidočih, so še navedli pri pariški policiji.
Napad se je zgodil med slovesnostjo v bližini Grobnice neznanega vojaka, kjer so policisti ponovno prižigali večni ogenj v čast padlim vojakom, katerih posmrtni ostanki niso bili nikoli identificirani.
Iz francoskega tožilstva za boj proti terorizmu so sporočili, da primer preiskujejo, in na kraj dogodka poslali preiskovalca.
Slavolok zmage je ena najbolj znanih pariških znamenitosti in stoji na vrhu prometne avenije Champs-Elysées.