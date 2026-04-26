Na večerji Združenja dopisnikov iz Bele hiše v Washingtonu je v soboto zvečer zavladal kaos, potem ko je moški z orožjem stekel proti prostoru, kjer je potekal dogodek. Predsednika Donalda Trumpa so varnostniki hitro umaknili z odra, eden od policistov, ki je nosil neprebojni jopič, pa je bil ustreljen in prepeljan v bolnišnico. Trump je pozneje dejal, da je njegovo stanje stabilno. Presenetljivo pa je ozadje napadalca.

Trenutek, ko je moški vdrl v prostore, kjer je potekala večerja.

BREAKING:



The White House Correspondence Dinner shooter, Cole Tomas Allen, was SPRINTING toward the ballroom in attempt to carry out the shooting.



Secret Service responded and neutralized the threat immediately. pic.twitter.com/x7G8ZPbCIj — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) April 26, 2026

Osumljenca so ameriški organi identificirali. Gre za 31-letnega Cola Tomasa Allena iz Kalifornije, natančneje iz Torrancea. Uradne oblasti motiva za zdaj niso razkrile, preiskava pa se še nadaljuje. Za zdaj je znano, da osumljenca bremenita obtožbi zaradi uporabe orožja in napada na policista. Napadalec naj bi imel pri sebi šibrovko, pištolo in več nožev, po navedbah organov pa je želel povzročiti "čim več škode in razdejanja".

Decembra 2024 je bil celo izbran za učitelja meseca.

Miren, zadržan in celo izbran za učitelja meseca

Mnogi so bili presenečeni, ko so spoznali ozadje osumljenca. Allen je po poročanju Los Angeles Timesa diplomiral iz strojništva na Caltechu, pozneje pa je magistriral še iz računalništva na California State University Dominguez Hills. Na svojem profilu na LinkedInu ima navedeno, da je razvijalec videoiger, inženir, znanstvenik in učitelj.

Delal je tudi kot učitelj oziroma inštruktor v izobraževalnem centru C2 Education, kjer je bil decembra 2024 celo izbran za učitelja meseca. Ljudje, ki so ga poznali, so ga opisovali kot zelo inteligentnega, mirnega in zadržanega človeka. Prav zato je novica o njegovi domnevni vpletenosti v napad mnoge v Torranceu pretresla.

Pred hišo osumljenca so se že zbrali novinarji in tudi FBI.

Motiv še vedno ni znan

Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, zakaj naj bi 31-letni učitelj in razvijalec videoiger odšel na dogodek z orožjem. Preiskovalci nadaljujejo zbiranje dokazov, preiskujejo naslove, povezane z njim, in poskušajo razjasniti ozadje napada, ki bi se lahko končal še veliko huje.

Za zdaj je še znano, da je Allen leta 2024 daroval 25 dolarjev odboru ActBlue, namenjenemu predsedniški kampanji Kamale Harris. To naj bi bila njegova edina politična donacija v zadnjem desetletju, bil pa naj bi volivec brez strankarske opredelitve.

Cole Tomas Allen - LinkedIn



Mechanical Engineering at Caltech

Masters in Computer Science at Dominguez Hills Research Fellowship at NASA

Indie game dev pic.twitter.com/L3WwAQ4RLY — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) April 26, 2026

