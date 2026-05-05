Avtorji:
K. M., STA

Torek,
5. 5. 2026,
14.08

Napadalec, ki je ubil dva človeka, se je zdravil zaradi duševnih težav

Leipzig napadalec | 33-letnik je zapeljal v množico ljudi. | Foto Reuters

Voznik, ki je osumljen, da je v ponedeljek v Leipzigu v Nemčiji z avtomobilom zapeljal v množico in ubil dva človeka, se je zdravil zaradi duševnih težav, so poročali nemški mediji. Osumljenec bo še danes stopil pred sodnika, na območju incidenta pa mnogi v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Osumljenec, 33-letni nemški državljan, je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal v množico. Policija je incident, v katerem sta bila ubita dva človeka, še trije ljudje pa huje ranjeni, označila kot namerni. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo ranjenih še več ljudi. Njihovo natančno število ni znano, saj so mnogi zapustili kraj in odšli k zdravniku.

Moškega je policija kmalu po incidentu aretirala, uradniki pa so dejali, da verjetno ni imel političnih ali verskih motivov.

Zdravil se je v psihiatrični ustanovi 

Nemški časnik Bild in lokalna radiotelevizija MDR sta medtem poročala, da se je moški pred kratkim zdravil v psihiatrični ustanovi. Kot navaja Bild, se je v ustanovo prijavil sam, vendar so ga v nedeljo prosili, naj jo zapusti zaradi agresivnega vedenja do drugih pacientov.

Za zdaj še ni jasno, ali je ustanova pred njegovo odpustitvijo obvestila policijo, kar mora storiti v primerih, ko pacient lahko predstavlja nevarnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

