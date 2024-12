Napad z bojnimi letali: pomemben most je povsem uničen

Bojna letala so danes napadla most na avtocesti, ki povezuje sirski mesti Homs in Hama. Vladne sile skušajo na ta način zavarovati Homs, potem ko je oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) napovedala, da bo to njihov naslednji cilj po Alepu in Hami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.50 V Siriji uničili ključni most med Homsom in Hamo

7.50 V Siriji uničili ključni most med Homsom in Hamo

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji je sporočil, da so vladna letala izvedla več zračnih napadov na most na avtocesti med Homsom in Hamo ter na položaje v bližini mosta.

Da bi upočasnili napredovanje upornikov, so sile sirskega predsednika Bašarja al Asada na avtocesti severno od Homsa, tretjega največjega mesta v Siriji, postavile tudi zemeljske ovire.

Več deset tisoč pripadnikov manjšinske skupnosti alavitov, ki ji pripada tudi Asad, je v četrtek zbežalo iz Homsa, saj se bojijo, da bodo uporniki nadaljevali svoje napredovanje, je pred tem še sporočil observatorij.

Upornikom je v četrtek uspelo zavzeti Hamo, ob tem pa so napovedali popolno osvoboditev mesta. Številni prebivalci so prišli pozdravit uporniške borce.

Sirska vojska je priznala, da je izgubila nadzor nad mestom. Obrambni minister Ali Abas pa je vztrajal, da je umik vojske začasen taktični ukrep. "Naše sile so še vedno v bližini," je dejal v izjavi, ki jo je posredovala sirska tiskovna agencija Sana.

To je bilo prvič po izbruhu državljanske vojne v Siriji leta 2011, da je sirska vojska izgubila nadzor nad Hamo. Ta je strateško pomembna, saj služi kot tamponsko območje za zaščito prestolnice Damask. Če bi uporniki zavzeli še Homs, bi to med drugim pomenilo prekinitev povezave med Damaskom in sirskimi sredozemskimi pristanišči.

Umik sirske vojske iz Hame se je zgodil po hitri ofenzivi islamistov, ki so v nekaj dneh prevzeli nadzor nad precejšnjim ozemljem na severu Sirije, vključno z Alepom, drugim največjim mestom v državi. Spopadi so doslej zahtevali več kot 820 smrtnih žrtev, med njimi najmanj 111 civilistov.