Na ozemlju Litve je v bližini meje z Belorusijo strmoglavil dron. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne službe in vojska, oblasti pa so aktivirale načrt Skydas (Ščit), standardni litovski protokol odzivanja na incidente, ki vključujejo morebitne eksplozive ali nevarne predmete.

20.20 V Litvi blizu beloruske meje strmoglavil dron

Ponoči je v litovski zračni prostor vstopil leteči predmet, domnevno je šlo za dron, ki je nato strmoglavil v bližini jezera Lavysas na jugu države blizu beloruske meje, je danes sporočilo obrambno ministrstvo. Litovska premierka Inga Ruginiene je za torek sklicala sejo sveta za nacionalno varnost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po uradnih poročilih je bilo na kraju, kamor je padel domnevni dron, videti razbitine. Na kraju dogodka so bili policisti in gasilci, dogajanje pa je iz zraka spremljal vojaški helikopter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavnik litovskih oboroženih sil, major Gintautas Ciunis je na večerni tiskovni konferenci povedal, da so preiskovalci našli razbitine, vključno z motorjem z notranjim zgorevanjem, kovinskimi drobci in plastičnimi deli. Dejal je, da je luknja v ledu jezera videti kot eksplozija, zaradi česar obstaja utemeljen sum, da gre za razbitine brezpilotnega letalnika.

Na videoposnetku varnostne kamere, ki ga je objavil litovski radio, je bilo slišati brnenje letečega predmeta, ki je značilno za drone, nato pa je bilo videti eksplozijo in plamene. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je vojska izjavila, da letečega predmeta ni zaznala prek radarja, temveč da jo je nanj opozoril prebivalec.

Od ruske invazije v Ukrajino so iz Litve že poročali o vdorih brezpilotnih letalnikov v litovski zračni prostor. Droni naj bi prihajali iz Belorusije, ki je tesna zaveznica Rusije.

12.00 Napad na ruska pristanišča v Baltiku

Protizračna obramba je čez noč nad regijo sestrelila več kot 50 brezpilotnikov, je v ponedeljek zjutraj na Telegramu sporočil Aleksander Drozdenko, guverner Leningrajske oblasti, regije na severozahodu Rusije. Dodal je, da operacija za odbijanje napadov še vedno poteka.

Drozdenko je še sporočil, da je po napadu z dronom na Primorsk zagorelo več rezervoarjev za gorivo, vendar začasne ustavitve izvoza nafte ni omenjal.

Kakšna škoda je nastala v pristanišču Ust-Luga, uradno še ni znano.

Ukrajinske zračne sile so sporočile tudi, da je Rusija ponoči nad Ukrajino izstrelila 251 dronov, od katerih so jih 234 sestrelili.

V ruskem napadu z droni na mesto Krivi Rog v dnipropetrovski regiji so bili ranjeni štirje ljudje, je sporočil vodja obrambnega sveta v mestu Oleksandr Vilkul. V napadu so bile po navedbah ukrajinskih medijev poškodovane stanovanjske stavbe in infrastruktura.

Francoske oblasti so medtem sporočile, da so zasegle tanker za prevoz nafte, za katerega sumijo, da je del t. i. flote v senci, ki jo Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Tanker Dejna je francoska mornarica s pomočjo Velike Britanije v petek prestregla v bližini španskih Balearskih otokov, danes pa je prispel v južnofrancosko pristanišče Marseille, kjer bo ostal zasidran in bo na voljo državnemu tožilstvu kot del predhodne preiskave, so sporočili. Tanker, ki je pod mozambiško zastavo izplul iz Murmanska na skrajnem severozahodu Rusije, je pod sankcijami EU in je tretji tak tanker, ki ga je Francija prestregla v zadnjih mesecih, še poroča AFP.