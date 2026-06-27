Najstniku, ki je v Singapurju lizal slamico, grozi zapor

Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru.

Didier Gaspard Owen Maximilien, ki je v četrtek dopolnil 19 let, je obtožen, da je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem slamico, ki jo je obliznil, vstavlja nazaj v dozirnik na avtomatu za pomarančni sok. Domnevni incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem središču v Singapurju.

Maximilien je svoje dejanje posnel in videoposnetek objavil na Instagramu z napisom "mesto ni varno". Posnetek je postal viralen in je sprožil negativne odzive, ki so privedli do njegove aretacije v Singapurju, ki slovi po tem, da ne tolerira slabega vedenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dve leti zapora in denarna kazen

Videoposnetek je naložil na Instagram, saj je "vedel, da bo verjetno povzročil razburjenje javnosti ter izgubo ali škodo podjetju", je navedeno v sodnih dokumentov v zvezi z obtožbo. Podjetje iJooz, ki upravlja avtomat, je povedalo, da je po incidentu zamenjalo vseh 500 slamic v dozirniku.

Zaradi motenja javnega reda in miru Maximilienu grozi do tri mesece zapora in denarna kazen, za povzročitev materialne škode pa do dve leti zapora.

Maximilienov odvetnik je v petek na sodišču povedal, da se bo njegov klient o svoji krivdi izrekel julija. Maximilien je trenutno študent singapurske podružnice francoske poslovne šole Essec.