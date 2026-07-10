Najstnik po prepiru zaradi objav na Facebooku zabodel svoja starša

V ameriški zvezni državi Alabama je prišlo do pretresljive družinske tragedije. 17-letni Brandon Baker je po navedbah preiskovalcev do smrti zabodel svojo mamo in hudo ranil še očeta. Vse zaradi materinih objav na Facebooku.

Soseda Shawn Scurry je za New York Post povedala, da je njena nadzorna kamera posnela prepir med 17-letnim Brandonom Bakerjem in njegovo materjo Samantho na domačem dvorišču. Po njenih besedah je najstnik mamo spraševal o komentarju pod eno od njenih objav na Facebooku, ona pa mu je odgovorila, da objava ni bila namenjena njemu.

Dodala je, da je Samantha na družbenih omrežjih pogosto objavljala zapise o svojih sinovih in da je imela občutek, da so ga takšne objave prizadele. Po burnem prepiru je Brandon zabodel svojo 37-letno mamo, nato pa hudo ranil še očeta Lancea.

Policija ga je aretirala na domu, proti njemu pa je vložena obtožba zaradi umora in poskusa umora. Sodili mu bodo kot odrasli osebi, varščina pa je določena v višini milijona ameriških dolarjev.

Objave na Facebooku razkrivale družinske napetosti

Samantha Baker je na Facebooku redno objavlja utrinke iz družinskega življenja, poleg številnih fotografij pa je bilo mogoče prebrati tudi objave o zahtevnosti vzgoje dveh najstniških sinov.

Med drugim je januarja delila zapis z besedilom: "Nežna vzgoja je za nežne otroke. Z mojima razgrajačema bo treba ravnati drugače." Ob Brandonovem rojstnem dnevu je zapisala: "Si čudovit človek, hkrati pa mi znaš pošteno dvigniti pritisk."

Ob dnevu sinov pa ga je opisala kot prijaznega fanta, vendar dodala, da zna biti zaradi svojega vedenja in odnosa tudi zelo zahteven.

Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Po napadu bežal od hiše do hiše in prosil za pomoč

Po navedbah preiskovalcev je Brandon po prepiru vzel kuhinjski nož in starša pregnal iz hiše. Posnetki nadzornih kamer naj bi prikazovali 46-letnega očeta, poveljnika bataljona rezervne sestave ameriške vojske, kako krvav beži od hiše do hiše in poskuša najti pomoč.

Na posnetku naj bi bilo slišati njegove besede: "Prosim, pomagajte mi. Nočem umreti." Po navedbah prič je med begom na vratih hiš puščal krvave sledi rok. Tožilstvo trdi, da ga je sin dohitel in ga večkrat zabodel.

Sosedi so povedali, da je napad trajal približno sedem minut, soseda Shawn pa trdi, da je na zvočnem posnetku slišati tudi, kako naj bi najstnik očetu grozil, da ga bo ubil.

Mati umrla na kraju dogodka, oče ostaja v bolnišnici

Policisti so okoli 21. ure našli oba starša z več vbodnimi ranami. Samantha, ki je delala kot nepremičninska posrednica, je zaradi poškodb umrla na kraju dogodka, očeta Lancea pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v kritičnem stanju. Po zadnjih informacijah se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo in je zdaj stabilno.

Preiskava okoliščin tragedije se nadaljuje, policija pa še ugotavlja, kaj natančno je pripeljalo do smrtonosnega družinskega spora.