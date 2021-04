Najbolj črn dan v Indiji po pol leta

Danes so potrdili okoli 11 odstotkov več okužb kot v četrtek, ko so poročali o 72.330 novih okužbah.

Najhuje je prizadeta finančna metropola Mumbai, kjer so potrdili 8.646 novih okužb, kar je največ od začetka pandemije. Velik porast novih okužb so potrdili tudi v New Delhiju, kjer jih je 53 odstotkov več kot dan prej, poroča STA.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je porast števila okužb povezan z novimi različicami sars-cov-2 in pomanjkanjem zaščitnih ukrepov, med drugim glede nošenja mask. Vlada je sicer v četrtek razširila strategijo cepljenja na vse, ki so starejši od 45 let. V državi bi lahko vrhunec drugega vala doživeli med 15. in 20. aprilom, predvidevajo strokovnjaki.

V Indiji so doslej potrdili več kot 12,3 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 163 tisoč ljudi.